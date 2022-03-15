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配合防疫 氣立浙江兩家子公司暫時停工

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導

氣動元件大廠台灣氣立（4555）今(15)日再公告，旗下氣立可科技(浙江)、浙江邦燁自動化科技等兩家子公司，配合平湖市政府防疫工作，自即日起暫時停工，復工日期將待當地政府通知。

氣立表示，暫時停工預計將造成延遲交貨，但對全年的財務業務尚無重大影響。公司也將密切觀察後續發展情況，配合當地政府採取應變措施，以確保員工健康與安全。

目前，氣立在大陸已有三家子公司因配合當地政府防疫措施，而暫時停工或暫停營運。氣立稍早於14日公告，旗下重要子公司深圳氣立可氣動設備公司，自14日起進行封閉式管理，期間並進行全員核酸檢測，復工時間依當地政府通知。

氣立表示，上海氣立可氣動設備公司只是銷售據點，並非工廠生產線，目前員工採取居家上班因應。另外，目前尚未發現員工有感染情況，也無群聚染疫症狀。

展望未來，氣立說，俄烏戰事持續，帶動原物料價格飆漲，如今又有大陸部分省份疫情升溫，後市有待觀察。氣立今年前二月合併營收累計3.04億元、年增10.7%。

氣立

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