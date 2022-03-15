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華泰銀行融資助攻 大安區危老重建案又添一例

聯合報 / 記者施靜茹／台北即時報導

甫於上個月舉行開工動土儀式的「師大浦玉」危老重建案，座落於師範大學周邊的浦城街上，原址為兩棟加強磚造三層樓、屋齡超過五十年的老舊透天厝，改建後將搖身一變為一棟樓高八層的雙拼智慧宅。由於建案位處寸土寸金的台北市大安區，且又鄰近捷運古亭站、師大夜市，生活機能極佳，據瞭解，當初的確有不少銀行聞訊後主動爭取重建貸款業務，而最終則是由以都更危老融資見長的華泰銀行雀屏中選。

華泰銀行表示，本案除前期的其他銀行融資代償，以及興建期間的建築融資外，亦提供合理且必要的週轉金額度，可說是百分之百滿足業主在重建案中資金面的所有需求。此外，結合信託架構將土地產權、建築資金、預售屋價金及建經公司方配合提供的起造人信託、工程查核、財務查核及續建機制，使得所有參與者包含建商、地主、消費者等，也都將獲得應有的保障。

華泰銀行表示，該行一貫秉持「以人為本、造福鄉里、穩健經營、永續發展」的經營理念，全力配合政府「金融挺都更」政策，在都更危老融資方面，設有金融「快攻聯隊」，提供「一條龍服務」服務客戶重建，並多次參與住戶說明會，期能有效降低民眾疑慮、快速滿足客戶需求。近年來，華泰銀行更在具備豐富營建與金融專業背景的經營團隊帶領下，對於推展都更、危老相關授信業務更是積極，自二○一七年起迄今，已協助整合成功案例超過四百件。

華泰銀行前身為台北二信改制，設立已超逾八十年，於台北、新北、桃園、台中、台南、高雄六大都會區皆設有營業據點，在經營團隊營建專業背景下，相信更能協助全台有危老重建、都更等金融服務需求的客戶，早日實現老屋更新、住得更安心的願望。

都更 華泰 建案

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