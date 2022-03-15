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凱基證券助學金挺弱勢生 培育特殊才藝學童

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
凱基慈善基金會助弱勢學生安心就學，助學金年度徵件開跑。圖／凱基證券提供
凱基慈善基金會助弱勢學生安心就學，助學金年度徵件開跑。圖／凱基證券提供

「優質教育」是聯合國發表的永續發展目標之一，希望消弭因外在因素的教育資源落差，達到包容、公平的終身學習，凱基證券捐贈設立的凱基慈善基金會成立以來即以行動落實該項永續精神；長期推動關懷弱勢學生的「愛，從小學起」計畫，11年來累計已投入超過4,000萬元，今(2022)年預計再投入850萬元協助弱勢學生安心上學。助學金申請即日起開始徵件，幫助學童課業不受家庭經濟匱乏影響，同時接受申請特殊才藝助學金，支持有特殊才藝或專長的孩子繼續發展個人強項，保持競爭優勢。

凱基慈善基金會「愛，從小學起」計畫所協助的學童，多處於經濟弱勢或家庭功能薄弱；以雲林的學童小旭為例，因隔代教養導致家庭無法有足夠的學習資源，且經濟弱勢持續拉大學力鴻溝，讓他因成績不好感到自卑，常常和同學起衝突；「愛，從小學起」助學金讓小旭能夠參加課後班，放學後有人照料並輔導加強學習，一年來成績快速進步，多次獲得老師的公開讚揚，提升了自信心的小旭和同學的互動相處也明顯改善。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，教育是弱勢孩子翻轉的希望，凱基慈善基金會的「愛，從小學起」助學金計畫今年邁入第11年，累計已協助2,000多名弱勢學生留在學校學習，除了減輕弱勢家庭的經濟負擔，也協助孩子能不受環境影響，厚植基本學力，發展自己圓夢的潛力，凱基慈善基金會期望不讓貧困弱勢成為世襲，所有孩子都能健康成長茁壯。

「愛，從小學起」助學金今年徵件地區以新北市、雲林縣、南投縣、屏東縣2022年學年度國小在學學生為主，即日起徵件至2022年4月10日止。助學金計畫分為兩部分，凡家庭經濟遭逢困境，無力負擔註冊、教育學習等費用之經濟弱勢學生皆可申請清寒助學金；若符合經濟弱勢條件之申請者，同時具備文學、音樂、美術、語言、體育、科技等特殊才藝，並曾獲個人校際以上比賽前三名或經政府單位等鑑定之資賦優異者，還可再申請特殊才藝助學金，協助弱勢學生安心學習完成課業之外，還有機會能夠發展長才。

凱基證

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