北市危老夯 東區時尚餐酒館、中正區大舞廳核准改建

北市目前公告核准的危老案件已達644件，除了老商辦、飯店等改建案外，近期又新增許多地標建築物，裡面充滿了不少台北人的回憶，包括東區仁愛路的時尚餐酒館，中正區的大舞廳，分別取得40%與38.5%的容積獎勵，未來可望順利改建。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市南北縱橫的主幹道上，還是有不少透天或者兩三層樓的建築物，之前可能作為商業經營使用，但這波受到疫情衝擊，造成短時間內收入劇減，不管是經營者或地主都會重新思考未來方向，因此看到有些知名地標，可能因為經營型態改變，或者地主打算趁這波景氣大好與改建有高額容積獎勵，就順勢結束營業將資產開發活化。

此次公布的北市危老核准個案中，有一筆位於仁愛路上的時尚餐酒館，建築本身也是仁愛路上富有設計感的地標建築，同時該筆土地為角地，基地正面仁愛路林蔭大道，具備綠園道視野景觀，今年的2月順利核准危老改建，土地面積約120坪，最終也取得40%的容積獎勵。

另外，濟南路上有間已經超過40年的大舞廳，今年1月也順利危老核准，基地面積達116.8坪，最終取得約38.5%的容積獎勵，該建築見證過老台北的繁華後，也將搖身改建為新穎的大樓。

曾敬德指出，今年危老有機會挑戰700件，通常所有權人越少越單純越容易整合，包括飯店業、飯店、戲院、南門市場、寺廟、大舞廳、透天店面等，都成為這波危老政策下的受惠者。