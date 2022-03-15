福貞集團增新竹廠生力軍 今年營收可望衝破百億規模

福貞-KY（8411）今(15)日舉行新竹廠揭牌典禮，成為集團在台灣第一個、也是旗下第六個生產據點，新竹廠為福貞於去年12月透過購併而取得，該廠同時具備鋁製易拉蓋與二片式鋁罐生產能力，其中鋁蓋在台灣的市占率近七成，鋁罐產量亦居台灣前三大。

福貞新竹廠過去三年合併營收約9億至11億元，正式加入集團後，預期每年可挹注每股稅後純益0.4元，並帶動公司今年合併營收有望突破百億元規模。

福貞新竹廠主要包含鼎新金屬(鋁蓋)與鼎立金屬(二片式鋁罐)兩家公司，資本額分別為2.3億元與5.19億元，成立至今都已超過30年，其生產基地位於新竹縣新豐鄉，為少數位於新竹以北的金屬容器包材廠。

由於因臨近多家飲料品牌大廠，具有地理位置優勢，主要客戶包括台灣啤酒、可口可樂、金車、黑松與維大力等知名飲料品牌，並同時具備外銷業務能力，占比約15％，以東南亞市場居大宗。

福貞新竹廠是台灣少數同時具備二片式鋁罐與鋁蓋生產能力的業者，鋁罐年產能達5億罐，居國內前三大，鋁蓋年產能則為12億片，由於是台灣最早的專業製蓋業者，因此為台灣大多數飲料客戶認可及採用，在三片罐市占率約七成。

福貞指出，新竹廠未來除每年可穩定貢獻集團約10億元營收，並挹注EPS0.4元外，其具備的高質量鋁蓋生產能力，未來可望進一步強化集團一條龍供應效益。

目前，福貞在中國大陸以鋁罐與三片式鐵罐為主，鋁蓋生產僅為滿足飲料充填代工業務所需，占比極低，新竹廠加入營運後，將可望逐步實現集團擴大營運的目標，集團未來也將積極持續擴充新竹廠鋁蓋產能。

其次，新竹廠已深耕製罐業務逾30餘年，初期是與北美最大的金屬包裝容器供應商波爾公司(Ball Corporation)共同合資成立，目前波爾公司仍持有旗下鼎立金屬8％股權，因此，無論在產品開發能力或國際接軌經驗均高，將對集團可產生相當助益。