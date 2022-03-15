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東莞天正精密配合當地政府停工 估對財業務暫無影響

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

測試包裝設備廠天正國際（6654）今（15）日代子公司東莞天正精密機械有限公司公告，配合當地政府停工，實際復工日期以當地政府通知為準，對財務業務預估暫無影響。

天正國際表示，東莞天正精密機械有限公司為配合當地政府防疫措施全市停工檢疫，期間自3月15日12時起至3月21日24時，實際復工日期以當地政府通知為準。

天正國際進一步說，將適時聯繫客戶與供應商調整出貨時間，同時持續密切注意疫情發展，採取應變措施，以確保員工安全與健康。

天正國際強調，對財務業務預估暫無影響，若有影響將另行公告。

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