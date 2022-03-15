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健身工廠走入社區 柏文今年展店強化和全聯、寶雅合作

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

柏文（8462）旗下健身工廠今年預計至少新增八處「健身工廠」營運據點，公司表示，未來展店的策略會更重視「走入社區」，因此會加強和全聯、寶雅（5904）等大型民生用品零售商合作，透過分租的模式，共同進駐商場，看好彼此將帶進的人流，其次，看好女性健身的粉紅經濟逐年成長，近期除了推出「女力召集」計畫，部分廠館也為女性會員打造專屬運動專區，希望吸引更多女性健身會員。

柏文表示，去年11月開出的福華廠是向全聯承租二樓，打造走入社區的新概念店，該店開幕以來業績表現亮眼，今年將強化和全聯的合作，將有第二間合作的社區型概念店，預計將落腳南台灣。此外，4月將開出的新北市新莊區龍安廠則是向寶雅承租，進駐寶雅的二樓，該廠館占地450坪，涵蓋桃園迴龍、丹鳳生活圈，由於鄰近的迴龍站是捷運新蘆線的最後一站，尾站通常外溢效益大，看好該據點開幕後可望吸引不少人流。

柏文表示，選擇和大型民生用品零售商合作，是因雙方的互補性顯著，可以各取所需、創造雙贏，健身中心和大型零售賣場一樣需要大面積的營業空間，但不見得要在一樓店面，透過分租二、三樓或地下室，是不錯的結合。其次，和大型民生用品零售商異業合作，除了可以提高能見度，也可以增加民眾到訪的頻率，符合內部讓健身工廠走入社區的展店策略。

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