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3月工廠不平靜至今已八起火災 這縣市就占超過一半

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導
台南宏遠紡織後方倉庫全面燃燒，搶救困難。記者謝進盛／攝影
台南宏遠紡織後方倉庫全面燃燒，搶救困難。記者謝進盛／攝影

3月不平靜！統計自1日起陸續發生多起火災，多為桃園的工廠、倉儲中心發生火警，另3/14新竹新桃電廠也起火，今(15)日上午台南宏遠紡織廠區現場竄出濃煙，以下整理近日多起火警事故。

3/1 桃園佳鎂科技

桃園平鎮區3/1晚間發生火警，鐵皮屋和車子都被燒得面目全非。位於平鎮工業區的佳鎂科技有限公司，為製造汽車、自行車及電腦零件等，該公司工廠廠房大約300多坪堆放電腦零件及設備物品及鋁鎂合金，1樓廠房全面燃燒，燃燒面積約1000平方公尺。

3/1 桃園輕合金工廠

桃園新屋區埔工路上的某輕合金股份有限公司3/1晚間失火，消防人員獲報後到達現場發現，地上1層的鋼骨結構建築內的鋁粉集塵器起火燃燒，約面積3平方公尺，火勢全數撲滅，起火原因調查中。

3/10 桃園美福倉儲

桃園市蘆竹區美福倉儲10日晚間發生火警，外牆泡綿夾層餘火至昨（14）日仍在悶燒，周邊地區下風處頻傳塑膠臭味，由於面積過大，消防隊員持續灑水降溫，請民間操作「大鋼牙」機具拆除業者拆除外牆結構，持續排煙。

3/10 桃園永光化學

永光化學（1711）觀音三廠10日晚間因反應釜作業過程發生溶劑突沸，導致旁邊電磁閥起火，延燒至中間體儲存區及L棟1至4樓部分設備，幸未波及其他廠房。初步估計對全公司產能損失少於5%，客戶供貨目前暫無影響。

3/14 新竹新桃電廠

新竹縣關西鎮新桃電廠傳火警，大量濃煙從廠內竄出，還可見到零星火苗，新竹縣消防局出動18車到場灌救。據了解，疑似是電廠內其中1部燃氣渦輪發電機發生故障，導致火警發生，不過詳細起火原因仍在釐清中。

台電表示，新桃電廠屬民營火力發電廠，由長榮集團投資開發，2002年啟用，所產出電力直送一旁的龍潭超高壓變電所。

3/14 雲林宇榮高爾夫

位於雲林縣斗六科技工業區的宇榮高爾夫科技公司傳出火警，在頂樓冒出陣陣濃煙，預估燃燒面積達200平方公尺以上。

經消防人員入室蒐尋，確認無人傷亡，財務損失待統計。初估起火點為廠房4樓噴漆製程區，因存放puc有機溶劑滴落致發生火警，火勢已撲滅，正在做殘火處理，財物損失及起火原因仍待火調人員調查。

3/14 桃園家樂福

家樂福位於桃園楊梅的旗艦級物流中心「楊梅大倉」去年第3季落成啟用，昨（14）日上午發生火警，火勢猛烈，倉庫二分之一結構塌陷。家樂福表示，楊梅大倉占地約4萬坪，此次受損範圍控制在乾貨倉區域約2萬餘坪。

有關起火原因，倉庫貨物、財務受損狀況，待配合消防單位調查及保險公司評估。

3/15 台南宏遠紡織

台南市宏遠紡織今（15）日上午傳出火警，現場竄出濃煙，台南市政府消防局已緊急派遣第四大隊、新化中隊、善化、南科、大內、山上共計4個分隊12車27人陸續增援中。

消防局是在上午10點38分獲報，廠區堆放布料等原料竄燒，大量濃煙冒出，消防隊初步調查未發現人員受困，消防隊員持續灌救中。

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