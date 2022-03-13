蒐羅世界珍品 台北玫瑰園成培育聖地

2010年台北國際花卉博覽會落幕後，公園處將新生公園養生館戶外展區改植玫瑰而成並逐漸擴建成台北玫瑰園，經過多年的悉心栽培，園內目前擁有5,000株來自育種大國英、法、日等多國的玫瑰，加上今年剛落成的「秘密花園」水景區，共計六座展區，一年四季各有風情，目前花況五彩繽紛的玫瑰現正盛放中，淡雅花香與柔美色澤十分吸睛，快來玫瑰園來場「玫好相遇」吧。

北市公園處處長黃淑如表示，北市府持續致力於城市綠化，台北玫瑰園是現今北台灣腹地最大的玫瑰園，園區品種特色如花海區的茶玫瑰，來自法國擁有百年歷史的古老玫瑰「櫻鏡」，圓潤的杯型和持久的香氣，具白色與粉紅兩種色系，花開如球，十分吸睛。

育種家花園裡的台灣培育家—許古意先生的研發品種「紫星」花瓣為較純的紫色系，豐花叢開，曾在2015年士林官邸舉辦的玫瑰玫瑰我最美網路票選得好禮活動中，獲得人氣票選第一名的殊榮，為是台灣高人氣紫玫瑰品種。「紫珊」則是以紫色為基底，外圈染有紫紅色，大輪強香深受民眾喜愛。兩種紫玫瑰也曾登上國際大展；五彩玫瑰園種植的蔓性玫瑰拱門，可以發現由英國知名育種家大衛奧斯丁育種的淺粉色「自由精神」的曼妙身影，花朵又大又香有開花機器美稱。

世界上最小的玫瑰—「紫薰衣」原產地在日本，號稱連拇指公主都住不下!特色就是花量爆多、重複開花而且非常好種。是製作小叢樹玫瑰首選!討喜的桃紅或紫色花瓣，如同寶石般耀眼璀璨；以及一年只在春天盛開一次、超高花海區人氣打卡點的蔓玫「粉伊莎夫人」，粉紅花瓣與含苞待放的蓓蕾在綠葉襯托下格外的嬌嫩。園區內囊括海內外多種珍奇玫瑰品種，濃郁的香氣四溢，讓市民朋友們能在此享受美好的感官體驗。

公園處圓山所主任蘇新富補充，玫瑰園時常能輕鬆瞥見飛機經過的身影，花迷們若想拍到玫瑰與飛機同框的景致，可以先上網查詢飛機航班，就有機會捕捉畫面，打造自然特色打卡點。此外，賞完花推薦大家可至附近景點遊玩，如新生迷宮花園、北典藏植物園、林安泰古厝、天使生活館等，也歡迎到這次合作的特約店家消費，規劃一日遊的浪漫散心景點。

公園處提醒民眾請勿騎腳踏車或滑板進入園內，勿踩踏草皮，若有攜帶寵物請記得牽繩，一起維護良好的賞花環境。花園內的介紹牌也設有雙語語音導覽QRcode，鼓勵民眾多加利用。花季期間於「公園新花漾」FB粉絲專頁將定時公布現場人潮，賞花時也請民眾保持社交距離和配戴口罩，並配合中央流行疫情指揮中心規定，落實個人防護措施。想知道更多玫瑰展活動資訊請至「台北玫瑰園」粉絲專頁與「台北玫瑰展」官方網站，邀您走入玫瑰園尋找美好可能，走吧 我們去看花。