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北市就服站本周釋出391職缺 餐飲占近6成最多

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市勞動局長陳信瑜表示，本周就服站徵才業別包括製造業、餐飲業、零售、電信業業、複合支援服務業及照服業等，其中餐飲業廠商數6家、228個工作機會，占58.83％。圖／北市勞動局提供
北市勞動局長陳信瑜表示，本周就服站徵才業別包括製造業、餐飲業、零售、電信業業、複合支援服務業及照服業等，其中餐飲業廠商數6家、228個工作機會，占58.83％。圖／北市勞動局提供

台北市勞動局就業服務處各就業服務站本周3月14日至18日，將邀13家知名企業於各就業服務站舉辦現場徵才，一共釋出391個工作機會。

北市勞動局長陳信瑜表示，徵才業別包括製造業、餐飲業、零售、電信業、複合支援服務業及照服業等，其中餐飲業廠商數6家、228個工作機會，占58.83％，高薪部份管理職達60K，內外場服務人員36K，時薪則175元起跳，高於基本工資4%。另外，本周職缺種類繁多，高薪群集中在業務職的工作，以中嘉數位客戶服務銷售專員80K居冠，新加坡商傲勝(OSIM)70K。

陳信瑜指出，這次餐飲集團瓦城泰統(股)公司也進行擴大徵才，釋出58個職缺；OSIM所釋出的顧客服務部助理是專為身障求職者設計的職缺。

此次徵才活動地點為3月15日在內湖就服站舉辦，廠商有瓦城泰統；16日在西門、信義就服站舉辦，廠商有捷正公寓大廈管理維護、香港商捷時(GIORDANO佐丹奴)、鑫鼎王。

3月17日在信義、艋舺、南港東明青銀、西門、景美就服站舉辦，廠商有中嘉數位、薄多義餐飲、新加坡商傲勝、三商家購(美廉社)、愛志旺居家式長照、台灣山頭火(餐飲)、欣葉日本料理、創鑫生機及柏泰食品，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

餐飲業 徵才活動

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