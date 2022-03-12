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苗縣高接梨因雨、寒害受災 3鄉鎮已達救助標準
苗栗縣高接梨栽培面積超過1500公頃，是縣內重要的經濟作物，但2月間的連續降雨及低溫天候，導致高接梨出現結果率不佳等損害，農民得多次翻刀嫁接梨穗，相關鄉鎮的高接梨災情在雨後漸漸呈現，最近農政單位分別進行勘災，縣內包括卓蘭、三灣及頭份等地的損害情況都可望達到公告救助的標準。
縣府農業處表示，目前也有部分鄉鎮提報損害但未獲認定達到救助標準，如果地方及農民有疑慮，建議鄉鎮公所再盤點一下當地損害情況並提報，以便再次安排勘災確認。
2月間的寒流及雨勢除了造成苗栗縣草莓的嚴重災情，當時處於梨穗開花期的高接梨也備受威脅，因寒害可能導致結果率不佳，但損害情況無法在雨後立即顯現，必須隔一陣子視結果情況認定；最近一周縣府、農糧署等單位陸續展開勘災作業，其中卓蘭鎮高接栽培面積達900公頃，是全縣最大的高接梨產區，相關單位勘察認定損害達到2成以上的救助門檻。
三灣鄉是知名的三灣梨產地，嫁接品種以豐水梨居多，三灣農會總幹事謝杏玲表示，鄉內栽培面積約100公頃，這次受災嚴重，普遍都有逾五成災情，有些甚至達到七、八成損害，先前農民發現情況不對都趕緊翻刀，但現在翻刀時機已近尾聲，相關單位10日來勘災，三灣確定達到救助標準。
農業處表示，高接梨的農業天然災害的現金救助標準為每公頃6萬元，縣內栽培高接梨的鄉鎮已有卓蘭、三灣及頭份3鄉鎮達到救助標準，部分有提報災情的鄉鎮未獲認定，有可能因初報資料不足，目前高接梨災情是可目視的，如地方有疑慮，建議鄉鎮再盤點提報，縣府將安排相關單位會勘，為農民爭取權益。
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