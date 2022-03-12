2022智慧城市展 將首次以高雄、台北雙主場登場

2022智慧城市展首次以高雄、台北雙主場展出，高雄場將於3月24日至26日在高雄展覽館登場。透過台灣智慧城市產業聯盟與高雄市政府攜手合作，將有150餘家廠商參展，預計吸引超過專業人士3萬人次參加。

此外，有將近80位海外城市首長或市政團進行實體交流，高市長陳其邁將分享高雄從傳統工業城市邁入智慧城市的發展經驗，並透過市政府及在地企業的數位轉型以打造全新的智慧城市！

在昨（11）日的展前記者會中，高市副市長林欽榮表示，此次展覽重要目的在於將一年多來高雄城市治理、數位轉型各產業界所推行的各種智慧科技應用以及亞灣5G AIOT園區等工作的進展，透過高雄首次的大型國際展會具體呈現，並分享給市民以及中南部的企業能就近參觀。

尤其高雄被行政院國發會賦予台灣智慧城市發展之國際輸出基地，正加快腳步與各界合作共同實踐此一願景。

展覽同時邀請農委會、能源局、標檢局及在地企業光陽工業、日月光半導體、台灣港務公司、台灣電力公司、中油公司、陽明海運、台灣新鈳電子、雙葉電子、金屬中心、電信技術中心及高雄醫院等六家在地醫院共同參與展示是今年展會的重要特色。

台灣智慧城市產業聯盟會長柯勝表示，今年展覽主題為「數位轉型再創智慧城市新高峰」，共計有150餘家廠商參展，使用近500個攤位，展示包括醫療、交通、建築、教育、以及節能減碳的各種智慧解決方案。

主辦單位將舉辦25場專業論壇，預計吸引三萬多人來參觀與交流；同時，還會有近80位來自海外的城市貴賓團專程來訪，與陳其邁市長交流智慧城市的發展經驗，尋找各種城市或企業間的合作機會。