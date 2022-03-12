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全台園區房市都在瘋 二林新透天3年700萬漲至千萬

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
彰化縣二林鎮街景 圖／東森房屋提供
彰化縣二林鎮街景 圖／東森房屋提供

房市近年熱炒科學園區題材，除了新竹，台南、高雄， 房仲指出，彰化縣二林鎮房市受中科二林園區帶動，去年市區土地單價已出現25萬元之成交紀錄，市區透天建案也從三年前總價600~700萬元，上升至800~1,000萬元。

東森房屋彰化二林加盟店東林政霖表示，目前中科二林園區已確定有七家廠商進駐，其中科技大廠矽品精密生產線將於今年第四季上線，第一階段已為二林周遭帶入1,200個工作機會，二林親民房價，不僅吸引科技廠進駐建置員工宿舍，也為當地房市迎來外地客。

他表示，二林鎮內主要生活圈以二林媽祖廟仁和宮為核心，北至仁愛路、南抵二城路，近期因76延伸線建設中，已逐漸向外擴展至外圍鄉村區。當地主力買盤當地居民換屋需求佔七成，另外兩成則為外地廠商員工，以及一成之投資型置產客戶。

後者主力購買中古透天產品，進行整修後出售，少數則看好二林發展，選擇預售屋進行長期投資。

林政霖說，二林區域內主要以透天產品為大宗，市區新建案三年前總價行情僅600~700萬元，這兩年隨著全台房市熱潮，目前市區內新成透天行情總價約在800~1,000萬元，偏郊區新透天總價則在700萬元出頭，中古透天則落在500~600萬元。

林政霖表示，二林土地交易以建地為主，市區內建地兩年前之平均單價約在18萬元，去年則已出現最高一坪25萬元之成交紀錄，依土地取得成本來估算，未來二林市區的新透天將找不到千萬以下產品，開價會落在1,200~1,500萬元間。

房市 中科

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