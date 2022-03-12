飼料連10漲！蛋農凍袂條 求政府尊重雞蛋市場交易機制

蛋農這兩天收到飼料商通知，飼料從本（3）月15日起每公斤調整0.5元。彰化縣養雞協會理事長謝文龍表示，俄羅斯、烏克蘭戰爭發生以來，國際原物料不斷上漲，而且是以幾十「趴」的幅度漲價，蛋價如果繼續凍漲，農民真的會「凍未條」。

農委會雖然言明凍漲蛋價，但蛋農收到的訊息是「蛋價先這樣子」，因此產地出蛋每台斤從年前到年後維持36.5元不動，政府補助3元獎勵金，市價每台斤先前調高兩元，目前每台斤46元。蛋農收到飼料商通知「又」要漲價並不意外，只希望政府在3月16日以後「放手」，尊重市場機制，別再明示或暗示凍漲。

「高麗菜等蔬果也有每顆百元的高價，也不見政府凍漲蔬果批發價。」謝文龍說，2019年飼料每公斤9至10元，雞蛋產地批發價每台斤38.5元，現在飼料每公斤15.2元，產地蛋價卻僅36.5元，再過三天飼料每公斤15.7元，產地蛋價總不能還是36.5元，蛋農快撐不下去。

吳姓農民表示，政府怕得罪消費者，對管制蛋價一直不願「放手」，養雞團體從本月初醞釀產地批發價每台斤漲3元都被壓下來，理由是取消飼料進口關稅，取消3%至5%，國際飼料價格波動漲好幾十%，飼料商扛不住，昨天一一通知養雞場要漲5%，政府不敢要求飼料商凍漲也不敢制止「聯合漲價」行為，只會片面要蛋農「蛋價先這樣子」，到現在對調整蛋價不肯鬆口，農民真無奈。

「飼料商已經預告，飼料還會一直漲，會漲多少由國際市場決定。」曾姓農民說，飼料從去年底到今年不知漲了幾次，加重農民負擔，飼養4萬隻蛋雞每月多出約20萬元飼料費，他的蛋雞吃特調飼料，建立自有品牌，蛋價固定不變，飼養成本一直上漲讓他和同樣建立自有品牌的農民吃不消。

據了解，全台雞蛋需求量從農曆春節的每天12萬箱到13萬箱（每箱20台斤），下降到目前每天11萬箱，養雞場總供應量約10萬5000箱，換算等於全台每天雞蛋仍不足100萬顆，有供需落差，但不像春節連假前後嚴重缺蛋。