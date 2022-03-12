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聯合創新加速器手把手傳授訣竅 教戰新創如何找資金

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
聯合加速器培力課程吸引不少新創參加。記者王昭月／翻攝
聯合加速器培力課程吸引不少新創參加。記者王昭月／翻攝

新創團隊創業初期如何讓自己的品牌被看見，哪些基金、創投資源可以去找錢？怎麼做簡報讓創投、基金注意到公司品牌亮點，進而願意投資？聯合創新加速器第一期新創培力課程，全是實用乾貨！也對外開放新創夥伴免費參加，為大南方培植創新、創業能量。

進駐高雄亞灣新創園的聯合創新加速器，11日由聯合報系劉承啓、曾冠元兩名投資經理連袂教戰新創夥伴創新創業實務力？曾冠元分析VC與CVC的異同，投資者最在意的角度，也分享找資金的訣竅；包括遇到投資方時如何在最短時間內介紹自己的品牌，如何找到對的投資者。

劉承啓則分享「簡報致勝術」，指導新創夥伴如何做好精準簡報，與投資人溝通。他說，新創會有無數次PITCH的機會，一旦上台就要有絕對的自信，「上了台舞台就是你的，主宰一切，設法留給觀眾難以抹滅的印象，記住你品牌的亮點」 。

他也提醒，簡報時適度幽默即可，否則往往會讓聽眾模糊焦點，對新創而言，所有的鋪陳都是為了展現亮點，設法建立企業的識別度。

聯合創新加速器的策略長鄒淑文表示，加速器非常紮實手把手在陪跑新創，每兩周推出新創的培力課程，3月25日課程已開放報名。她說，除聯合報系本身的資源，也設法為新創對外鏈結產業，繼第一期召募輔導的新創團隊之後，第二期甄選招募計畫也將展開，辦法近期會公布。

加速器5月份推出的課程，將對準美國、歐洲以及日本等國際市場的新創環境做深入淺出的介紹，敬請期待。報名網址：https://reurl.cc/mGpG1j

聯合加速器為鼓勵新創團隊南下上課，課後特別安排智崴科技參訪驗體i-Ride飛行劇院，在20米巨大球幕中，雙腳懸空隨著六軸平台擺盪，沈浸5D體感「飛越台灣」之旅。

聯合創新加速器新創團隊及講師群，每兩周推出新創培力課程。記者王昭月／翻攝
聯合創新加速器新創團隊及講師群，每兩周推出新創培力課程。記者王昭月／翻攝
聯合報投資經理劉承啓、曾冠元11日連袂教戰實用簡報及資募技巧。記者王昭月／翻攝
聯合報投資經理劉承啓、曾冠元11日連袂教戰實用簡報及資募技巧。記者王昭月／翻攝

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