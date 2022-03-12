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屏東市消費券效期倒數計時 發9241萬兌現率已達82%

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東市振興消費券總發放金額9241萬元，使用期限至3月31日，目前已兌現7534萬餘元，兌現率高達82%。記者潘欣中／攝影
屏東市振興消費券總發放金額9241萬元，使用期限至3月31日，目前已兌現7534萬餘元，兌現率高達82%。記者潘欣中／攝影

為協助基層攤販商家重振商機，走出疫情帶來的陰霾，屏東市公所去年底發送每位市民5張面額100元紙本振興消費券，主打照顧小攤商，鼓勵市民在地消費刺激地方經濟；代理屏東市長程清水說，因兌現便捷且具流通性，發行以來獲得市民及商家的肯定，提醒使用期間至3月31日，兌現期限至4月31日。

程清水說，去年11月16日前設籍就可領取，全市有19萬6155人符合資格，去年12月31日起分梯次發放，總發放金額9241萬元，目前已兌現7534萬餘元，兌現率高達82%，2個多月來為民眾帶來小確幸，也為基層商家攤販及市場帶來實質經濟效益。

屏東市消費券上路之初，有市民反映使用時有少數商家拒收，公所訪查拒收理由，主要是反映政府發放3倍券或5倍券時，曾發生銀行不兌換汙漬的券，商家乾脆不收，另有店家反映，因多了道兌換手續嫌麻煩，因而拒收省得麻煩；市公所除增加兌現點，提升流通性和便利性，並強調不會因汙漬拒換，商家配合度高。

市公所說，沒有營業登記的攤販也能受益，各項配套都以最簡便、最便利店家方式辦理，兌現採認券不認人，汙損只要認得出，都會從寬處理，1萬元以下直接現場兌領現金，1萬元以上採填單匯款，便利又快速，迄無退券狀況。

消費券 疫情

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