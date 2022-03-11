精品伴手禮形象店「奎禮納萊宮」麗寶旗艦店開幕

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
「奎禮納萊宮CRAZY PRESENT」麗寶旗艦店今(11)日開幕。記者宋健生/攝影
「奎禮納萊宮CRAZY PRESENT」麗寶旗艦店今(11)日開幕。記者宋健生/攝影

看中麗寶休息站為往來大台中的交通樞紐，每年吸引近1,000萬人次旅遊逛街和消費商機，「奎禮納萊宮CRAZY PRESENT」麗寶旗艦店今(11)日開幕，正式插旗台中麗寶樂園度假區休息站廣場。

奎禮納萊宮是以台中優質伴手禮為主要訴求的形象概念店，提供台中市歷屆得獎十大伴手禮，並以精品的概念為展售模式，希望能在象徵品牌之都的台中，讓贈送好禮成為時尚，方便全台遊客一站購足所有的伴手禮。

奎禮納萊宮之名，發想起源於義大利王宮「奎里納萊宮」。1861年義大利的奎里納萊宮，曾是國王翁貝爾托所居住的皇宮，象徵權力與神秘的指標，殿堂內承襲19世紀時的奢華設計，現在則是義大利的總統府，用於總統日常辦公和住所。

麗寶旗艦店匯集了中部知名品牌，包括《鯊魚挑嘴》創意野生烏魚子一口吃、芥末烏魚子米餅烏魚子系列，國宴點心《阿聰師》芋頭酥1960年創立於大甲媽祖廟三角街巷口旁，人氣屹立不搖。

另外，榮獲三屆台中十大伴手首獎、第一屆 台灣百大糕餅伴手禮等殊榮的《豬寶妹》糕點，取諧音「珠寶媚」希望自家的每項產品都可以像珠寶一樣展現自己的媚力。

而《鴻鼎菓子》以天然無添加、獨具特色的愛心堅果塔發跡，並於2015獲台中市伴手禮人氣獎，2019年獲選第11屆台中十大伴手禮首獎，2022年蟬聯A.A Taste Awards全球絕佳風味純粹評鑑3星殊榮，用心以美味傳遞這份價值，提供遊客一次購足的幸福伴手禮選購體驗。

麗寶樂園表示，台中是一個美麗友善的城市，集合了台中在地的伴手好禮，以精品的概念、貴族的等級，將每一份心意以20°C的最佳溫度捧在手掌心、用90度鞠躬的誠意，把最珍貴禮送到每位客人的心坎裡。

麗寶樂園希望讓每一位消費者從這裡帶走的，不只是中部各家業者精心研發設計的最佳伴手禮，更帶走代表台中在地滿滿濃厚的人情味。

麗寶旗艦店店舖設計洋溢現代風格，融合溫暖歐洲氛圍，充分展現品牌系列現代與古典的細緻，品味和質感。

在考慮消費者感受的基礎上，以環型動線設計的購物環境，店內陳設線條簡單伶落，伴手禮品項新穎別緻，充分體現每一個品牌特有的時尚元素及品牌精神。

另外，明亮且精心設計的店鋪空間，可以讓消費者感覺到自由舒適，單一貨架展示獨立品牌的系列商品，讓消費者在選擇辯識度上一目瞭然。低調且匠心獨具的展示空間，完整的消費體感，更是整家店鋪的精神。

奎禮納萊宮是以台中優質伴手禮為主要訴求的形象概念店。記者宋健生/攝影
奎禮納萊宮是以台中優質伴手禮為主要訴求的形象概念店。記者宋健生/攝影
在考慮消費者感受的基礎上，以環型動線設計購物環境。記者宋健生/攝影
在考慮消費者感受的基礎上，以環型動線設計購物環境。記者宋健生/攝影

伴手禮 義大利

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