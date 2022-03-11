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羅智先：統一集團零售業將朝向24小時全通路經營

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導

統一集團董事長羅智先今（11）日談集團旗下零售業。他說，科技愈來愈進步，連帶延伸出更多與消費者接觸的橋樑，將來會朝向24小時全通路經營；另外，統一超商小金雞菲律賓7-ELEVEN因疫情封城，影響店鋪營運，他表示，最壞時候已過去，現在無論發生任何情況，只會變得更好。

他表示，零售是統一與消費者接觸的一道橋，當科技愈來愈進步，現在可看到各種橋樑都出現，對集團是新機會也是挑戰，將來會朝向24小時全通路經營，利用科技工具去做調整，可說駕輕就熟。

像是統一超商的會員制度，跟別人比起來，做起來會更得心應手，最後宗旨是希望每個通路都保持跟消費者最近的距離。

統一超商獲利小金雞菲律賓7-ELEVEN這兩年因疫情關係封城，許多店鋪都無法24小時營運，不過，現在菲律賓採取與病毒共存，羅智先說，菲律賓7-ELEVEN市場地位本就很穩固，前年爆發疫情後，確實受到很大影響，現在正慢慢恢復中，疫情後優勢地位更為突出，最壞時候已經過去，不會回到過去封城情況，截至今年2月已有3,104家門市。

統一超商 疫情 菲律賓

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