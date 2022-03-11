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羅智先：消費品不像石油可漲來漲去 還沒走到漲價這步

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導

統一集團今（11）日舉辦統一中控、統一實業及大統益聯合線上法說會，董事長羅智先親自出席。有法人問到，原物料價格攀升，統一如何兼顧數字表現，羅智先表示，若原物料漲價就跟著調整商品售價，對消費者來說「是一件不開心的事情」，必須有所分寸，統一還沒走到漲價這一步。

他說，原物料在營運成本中，只是扮演其中一環的角色，如果原物料漲價，就調漲終端商品價格，對消費者來說「是一件不開心的事情」，統一作為消費品牌廠商，「（漲價）要三思而後行」，而且統一關心的是，消費者是永遠的，但原物料價格是一時的，「我們有自己的商品節奏，有分寸跟機制，」目前還沒走到漲價這一步。

羅智先提到，從技術面來說，就算想漲，也不知道怎漲，尤其俄烏戰爭期間，每天原物料價格都不同，要怎麼漲價？統ㄧ又不是賣石油，也不是賣大宗原料物資，可隨時漲來漲去。

他說，統一對消費者有固定承諾，要漲價必須有穩定條件，目前採取政策是儘量做好基本功。

談到統一中控，有法人詢問，渠道傳出方便麵（泡麵）要從人民幣4元上調至4.5元，漲幅約12%，羅智先表示，他自己也好奇，不知道為什麼有此傳聞，「至少今天為止，關於渠道漲價，還是江湖傳言，純屬虛構。」

即使對手主動提高價格，統一是否會漲價桶麵價格，羅智先重申，統一關心的是消費者反應，不是對手反應，絕對會從消費者角度思考。

大家好奇是統一在大陸方便麵成長引擎是什麼，他坦言，真的沒有新花招或是新產品，只是現在變得更聚焦。過去城市經營做的廣，可是再怎麼廣，大陸市場仍很稀疏，所以城市經營的力道要更深，相信挖深一定會有新的渠道出來。

至於飲料調漲，羅智先說，雖然奶茶在大陸市場處於獨佔地位，定價不會因為市場變動做出調整，因為統一是長期經營廠商，對於價格政策有其思考，即使奶茶市占率第一，也不會利用此地位予取於求。

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