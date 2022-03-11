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「一切照劇本」 統一董座談家樂福出售：時間到就知道

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
談到家樂福出售，統一集團董事長羅智先表示，對統一來說就是照著劇本走，時間到了就會知道。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影
談到家樂福出售，統一集團董事長羅智先表示，對統一來說就是照著劇本走，時間到了就會知道。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

統一集團董事長羅智先今（11）日談到家樂福出售，他僅表示，對統一來說，就是照著劇本走，時間到了，就會知道了。

家樂福外部最大股東為統一集團，去年家樂福傳出出售，羅智先曾透過幕僚發出聲明，表示「家樂福是家務事」，日前曾公開指出，集團擁有台灣家樂福40%股權，有購買優先權，但台灣家樂福到目前為止沒有宣布出售，很多跨國大型企業每一年固定會做策略性評估，統一還是看情勢再說。

今日羅智先出席統一線上法說會，有法人詢問家樂福目前情況，羅智先低調表示，「你知道跟我知道的差不多，反正就是這麼回事，」對統一來說，「就是照著劇本走，時間到了就知道了」，其餘他不願多談。

除了統一集團之外，遠東集團董事長徐旭東也有意參與家樂福出售案。他今年1月出席遠百竹北店開箱記者會，提到台灣家樂福出售案目前仍「等待」中，假設統一有意願出售家樂福持股，遠東有意願買下。

家樂福 羅智先 統一集團

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