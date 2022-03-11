聽新聞
test
0:00 / 0:00
「一切照劇本」 統一董座談家樂福出售：時間到就知道
統一集團董事長羅智先今（11）日談到家樂福出售，他僅表示，對統一來說，就是照著劇本走，時間到了，就會知道了。
家樂福外部最大股東為統一集團，去年家樂福傳出出售，羅智先曾透過幕僚發出聲明，表示「家樂福是家務事」，日前曾公開指出，集團擁有台灣家樂福40%股權，有購買優先權，但台灣家樂福到目前為止沒有宣布出售，很多跨國大型企業每一年固定會做策略性評估，統一還是看情勢再說。
今日羅智先出席統一線上法說會，有法人詢問家樂福目前情況，羅智先低調表示，「你知道跟我知道的差不多，反正就是這麼回事，」對統一來說，「就是照著劇本走，時間到了就知道了」，其餘他不願多談。
除了統一集團之外，遠東集團董事長徐旭東也有意參與家樂福出售案。他今年1月出席遠百竹北店開箱記者會，提到台灣家樂福出售案目前仍「等待」中，假設統一有意願出售家樂福持股，遠東有意願買下。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言