統一實不跨電動車領域 羅智先：要做電動車廠生意

統一（1216）董事長羅智先今（11）日參加統一集團聯合線上法說會，有法人問到，統一實業（9907）是否要跨入電動車領域，他否認，但表示將來有機會可能會做電動車廠商的生意，而非直接跨入此領域；此外，他也表示，去年統一實去年調整經營，逐步有能力開發下游客戶，照此情況，今年統一實營運相信符合期待。

統一實業是全世界少數成功整合馬口鐵原版製造、鍍製、彩印、製罐上、中、下游金屬包材的企業，去年3月羅智先曾表示，未來統一中控將以行銷及產品開發為主軸，生產移轉到統一實業，他有信心從過去純代工角色進到全方位服務，包括包材等周邊產品都會切入，甚至在馬口鐵部份也會跨入最熱門的電動車產業。

因此今日有法人詢問，未來統一實業是否會跨入電動車？羅智先澄清，統一實業並沒有要跨入電動車，反而將來可能有機會做電動車廠商的生意，可供應某些零件材料，比如電池的包膜可使用統一實的馬口鐵，電動車廠商某些零件材料「統一實業與電動車會是這樣連結，並非直接跨入」。

他表示，統一實現在兩個業務，一個是飲料業務，發展超過他的預期，擁有飲料生產代工龍頭地位，是非常確定的，因為有好客戶、好設備和好的技術水準，將來不太會有業務問題。

另一個則是鐵業務，但有較大挑戰。他解釋，過去仰仗大陸，感覺產能好像無限大的客觀情況下，鐵的業務長期都受到原物料價格起落影響，不過這兩年公司進行調整，去年調整還不錯，國際行情也幫忙，讓統一實獲利有很大翻轉，年增101%。

現在統一實也慢慢有能力開發下游客戶，讓業務更為穩定，鐵的業務不擔心生產能力和技術，挑戰是下游客戶能否符合預期，是否能找到更好客戶，照此情況，今年統一實營運還是蠻符合期待的。