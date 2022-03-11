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一卡通Money捐款助烏克蘭 轉帳免手續費

中央社 / 高雄11日電

響應政府募款賑濟烏克蘭一卡通公司今天表示，只要在政府公告專案期間，民眾使用一卡通Money捐款至「賑濟烏克蘭專戶」者，一律免收跨行交易手續費。

俄羅斯入侵烏克蘭超過2周，配合財金公司10日宣布啟動捐款跨行手續費減免措施，一卡通公司今天新聞稿表示，只要在政府公告專案期間，民眾使用一卡通Money捐款至「賑濟烏克蘭專戶」者，一律免收跨行交易手續費。

免手續費措施同時回溯至3月2日，因資訊作業調整時程，免收手續費及追溯期間已先扣收手續費，都將自動於交易日次月底前，返還客戶帳戶。

受戰火影響造成大批烏克蘭人民流離失所，外交部透過財團法人賑災基金會3月2日成立「賑濟烏克蘭專戶」，鼓勵各界發揮人道精神踴躍捐助，與國際共同協力援助烏克蘭難民收容與照護。

一卡通公司說明，去年10月財金公司正式開通跨機構「轉帳」服務，民眾可透過一卡通MONEY跨機構轉帳至銀行、網銀及電子支付等金融機構。

響應外交部賑濟烏克蘭，用戶也可透過一卡通MONEY帳戶的「跨機構轉帳」功能，直接輸入設置土銀「賑濟烏克蘭專戶」帳號，就可直接捐款，捐款時所收取跨行手續費，於交易日的次月底前返還至用戶一卡通MONEY帳戶，民眾想發揮愛心可多加利用此一便利管道。

捐款帳戶相關資訊，金融機構「台灣土地銀行長春分行」(銀行代碼：0051024)；收款帳號：102005124619；收款戶名：財團法人賑災基金會。

一卡通 烏克蘭 捐款

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