快訊

台南+4「Ct值皆小於20」 足跡遍及新營第一市場、安平老街

新北男「Ct值14」非同住家人也確診 足跡涵蓋汐止及中和

生展生技配合太康有機農業專區植樹活動 邀民眾綠化

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
生展生技配合柳營區公所辦理2022太康植樹節活動，11日上午在臺南市柳營區太康有機農業專區，辦理植樹節活動。生展生技／提供
生展生技配合柳營區公所辦理2022太康植樹節活動，11日上午在臺南市柳營區太康有機農業專區，辦理植樹節活動。生展生技／提供

響應林務局2022年植樹月主題「森活‧碳循」，生展生技（8279）配合柳營區公所辦理2022太康植樹節活動，3月11日上午9點，在台南市柳營區太康有機農業專區，辦理植樹節活動，邀請當地社區民眾一起來種樹，推廣綠化、減碳、有機農業等環保綠色理念。

植樹節當日現場活動規劃，邀請社區民眾於專區內，一同栽植多種不同品種樹苗，包括楓香、肖楠、樟樹等等，營造當地生物多樣性的生態體系，生展生技也特別號召旗下員工參與，共同響應植樹節活動，於專區內種植100多棵樹高約8-10公尺的落羽松，搭配區內滯洪池水面倒影，美不勝收，預料未來將成為台南地區新的打卡熱點，進而帶動地方觀光及發展。

生展生技為國內知名生技大廠，也是台南在地企業，長期關注在地農業發展及綠色環保等社會企業責任相關議題。為能進一步推動有機農業及健康蔬食的理念，也於2021年承接了太康有機農業專區的營運，協助有機農業的銷售以及健康蔬食的理念推廣。

太康有機農業專區位於台南市柳營區太康村，是全國第一座有機農業專區，目前專區為協助農業推廣、結合食農教育，設有營運中心，銷售有機蔬菜、在地農特產品等特色產品，並有會議場地以及輕食料理體驗，結合園區內農事體驗活動，非常適合民眾闔家前往體驗，享受健康蔬食好生活。

農業 生技 環保

延伸閱讀

萊爾富、網紅「厭世甜點店」攜手推出3款聯名麵包

1架運8電偵機擾台ADIZ 空軍兵力應對

REITs投資 證交所教戰

中市首座基督教專區納骨塔 14日開放申請

相關新聞

不忍毛小孩被嫌臭！除臭女王一個善念賣進20國

一個善念，怎麼樣變成營收1億4千萬元、賣到二十多國的生意？ 在寵物電商消費最蓬勃的蝦皮購物上，寵物清潔用品熱銷冠軍，是來自雲林的品牌「臭味滾」，平均一個月內可以賣出2萬包貓砂，是電商界最具規模的本土寵物清潔品牌。

銲接不再是男人天下！女性投入室內銲區薪水隨技術成長

年後轉職潮，現有許多技術性的人才因工作環境辛苦，導致出現短缺現象，不過還是有女性為求得一技之長，進入以男性為主的銲接工作...

華通去年每股大賺4.31元、擬配息1.8元 殖利率逾4%

HDI大廠華通（2313）今 (11) 日公布2021年全年財報，營收達630.5億元，年增4.19%，改寫歷史新高，全...

特力看好高雄房市發展 大順店改裝升級秀四大亮點

進駐高雄逾24年的特力屋高雄大順店，歷時3個月進行全店升級改裝，今（11）日首度亮相。特力（2908）表示，近來隨著高雄...

升級版蜜蜂保險來了 龍眼蜜、荔枝蜜蜂農3/30前可投保

根據行政院農業委員會統計，2020年農林漁牧業名目生產毛額3,136億元，占GDP比重為1.6%，農委會與保險業者已陸續...

高捷首宗聯開案動工 舊市議會對面蓋A級智慧商辦大樓

高雄捷運紅線通車14年，首宗聯合開發案今天正式啟動。高雄市副市長林欽榮、麗寶集團董事長吳寶田等人主持動土儀式，舊高市議會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。