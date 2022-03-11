生展生技配合太康有機農業專區植樹活動 邀民眾綠化

響應林務局2022年植樹月主題「森活‧碳循」，生展生技（8279）配合柳營區公所辦理2022太康植樹節活動，3月11日上午9點，在台南市柳營區太康有機農業專區，辦理植樹節活動，邀請當地社區民眾一起來種樹，推廣綠化、減碳、有機農業等環保綠色理念。

植樹節當日現場活動規劃，邀請社區民眾於專區內，一同栽植多種不同品種樹苗，包括楓香、肖楠、樟樹等等，營造當地生物多樣性的生態體系，生展生技也特別號召旗下員工參與，共同響應植樹節活動，於專區內種植100多棵樹高約8-10公尺的落羽松，搭配區內滯洪池水面倒影，美不勝收，預料未來將成為台南地區新的打卡熱點，進而帶動地方觀光及發展。

生展生技為國內知名生技大廠，也是台南在地企業，長期關注在地農業發展及綠色環保等社會企業責任相關議題。為能進一步推動有機農業及健康蔬食的理念，也於2021年承接了太康有機農業專區的營運，協助有機農業的銷售以及健康蔬食的理念推廣。

太康有機農業專區位於台南市柳營區太康村，是全國第一座有機農業專區，目前專區為協助農業推廣、結合食農教育，設有營運中心，銷售有機蔬菜、在地農特產品等特色產品，並有會議場地以及輕食料理體驗，結合園區內農事體驗活動，非常適合民眾闔家前往體驗，享受健康蔬食好生活。