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高捷首宗聯開案動工 舊市議會對面蓋A級智慧商辦大樓

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高捷紅線O4站空地將興建23層A級商辦大樓，圖為2025年完工後的模擬圖。記者徐白櫻／攝影
高捷紅線O4站空地將興建23層A級商辦大樓，圖為2025年完工後的模擬圖。記者徐白櫻／攝影

高雄捷運紅線通車14年，首宗聯合開發案今天正式啟動。高雄市副市長林欽榮、麗寶集團董事長吳寶田等人主持動土儀式，舊高市議會對面的捷運O4站空地將興建23層A級商辦大樓，預計3年後完工。開發案鄰近亞洲新灣區，新創空間講求共享理念，導入零接觸防疫概念。林欽榮說，市府努力開闢財源，減輕捷運黃線及紅線南北延伸路線所需經費。

高捷通車後第一次結合捷運場站共構開發土地，O4站土地開發案的總投資金額32.81億，地下4層、地上23層，總坪數1萬6千坪，建物總銷61億，市府可分配27.88億元。

副市長林欽榮指出，未來捷運黃線、紅線延伸岡山路竹線及小港林園線等捷運建設，總經費多達2377億元，中央補助1351億，市府需要自籌1025億，市府要靠聯開案增加財源，此案是高雄捷運通車後第一個聯開案，意義非凡。

林欽榮說，近年企業在高雄投資金額高達5千多億，企業總部或分公司進駐高雄需要辦公廳舍，O4站鄰近亞灣區，具備競爭力，後續還有O10衛武營、O13大東、RK1岡山車站、RK2岡山農工等站也會同步辦理開發招商，帶動捷運周遭經濟發展。

麗寶集團旗下名軒開發指出，O4站聯開案的空間規畫包含零售店鋪、新創交流中心及A級商辦空間，集團在捷運站附近還有旅館、護理之家，看好高雄發展潛力。

高捷紅線O4站土地位在高市舊議會對面，23層商辦大樓今天動土。記者徐白櫻／攝影
高捷紅線O4站土地位在高市舊議會對面，23層商辦大樓今天動土。記者徐白櫻／攝影
高市府與麗寶集團旗下名軒開發公司聯合開發高捷紅線O4站土地，副市長林欽榮（左三）、麗寶集團董事長吳寶田（左四）等人參與動土儀式。記者徐白櫻／攝影
高市府與麗寶集團旗下名軒開發公司聯合開發高捷紅線O4站土地，副市長林欽榮（左三）、麗寶集團董事長吳寶田（左四）等人參與動土儀式。記者徐白櫻／攝影
高捷紅線O4站空地位在高市舊議會對面，23層商辦大樓今天動土。記者徐白櫻／攝影
高捷紅線O4站空地位在高市舊議會對面，23層商辦大樓今天動土。記者徐白櫻／攝影

捷運 林欽榮

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