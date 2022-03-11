助店家轉型 2022「台北造起來」店家甄選報名即日開跑

後疫情時代來臨，考驗的是企業經營靈活彈性的應變力，而「台北造起來」為協助業者轉型打造競爭力，掌握後疫情時代多變化商機，透過專業輔導團隊量身改造並挹注資金，協助品牌定位與設計變身，讓店家升級再出發。臺北市商業處持續招募「美食餐飲」及「傳統產業」兩類型之特色店家進行改造，由內而外提升品牌價值，強化競爭力，報名期間即日起至2022年5月10日止，歡迎店家踴躍報名參與。

台北市商業處處長高振源表示，後疫情時代線下與線上融合一體化經營已成為趨勢，台北的潛力好店需要創新改變，面對各種市場環境變遷的挑戰，更需要市府協助升級轉型。「台北造起來」自2015年推動至今已輔導124家，協助店家加強虛實整合同步經營，經過輔導後，業績於環境衝擊之下甚至逆勢成長，整體平均營業額及來客數皆提升一成以上。

以疫情最嚴重的去(2021)年為例，除強化外賣與電商，同時引導店家保持靈活彈性變換隊形，以應對多變的消費模式，包括門市空間的彈性運用設計、複合店型打造、變換產品組合、店內道具物件多功化等，如專業衣改訂製店「美縫Sew Beautiful」，原本的工作空間可變化為接待室與直播間，形成獨特賣點；牛肉麵專賣店「牛有廖」，將配菜滷味升格為外賣主力，並增設外帶專區；萬華咖啡老店「九日咖啡」透過空間再造，打造咖啡館與活動式鎖攤共存的複合店型。

「台北造起來」以品牌再造培育優秀的標竿店家，從點、線、面擴散發酵，於台北市各城區創造風潮，以大稻埕傳產老店為起點，因輔導成果帶起典範效應，循序擴散至中正、萬華等行政區，產業別更為多元，除多家老字號美食，更涵蓋書店、音響業、茶行、訂製西服，近年進一步耕耘士林天母商圈，包括：「歐奇窯烤披薩」、「餃當家」、「美縫」…等特色店家，涵蓋餐飲、甜點、銀飾、衣改訂製等業別。

「台北造起來」今(2022)年持續甄選本市具發展潛力、欲重塑品牌定位或轉變經營模式的「再造店家」，及店面已具特色風格、欲提升品牌價值的「型店店家」，由專業輔導團隊量身打造，提供經營策略、商品服務、設計包裝及社群行銷等輔導，後續透過故事行銷與創意導客等一系列推廣活動，提升店家知名度。期盼本市能有更多蘊含潛力及特色的店家參與，透過再造精進自身經營能力，翻轉傳統商業模式，從容迎接後疫情時代，主動出擊。