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這豪宅面高架賣到一坪200萬 原來沒挖地下室建功

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
潤泰敦峰 圖／業者提供
潤泰敦峰 圖／業者提供

房仲統計，位於北市市民大道旁的松山區豪宅「潤泰敦峰」，近一年賣出17戶，總銷33.7億元，為北市最賣座豪宅之一，其中，累計十多戶成交一坪200萬以上，頂樓戶更賣到一坪225萬元，令不少市場人士驚訝。

主要是，該豪宅案近高架橋，一般來說，高架橋對房價有抗性，除非有更大優勢，如「信義聯勤」面大安森林公園，「仁愛帝寶」擁有仁愛路樹海景觀等。潤泰敦峰並沒有如此優勢，卻仍受到金字塔頂端客層青睞，創造高價，讓人好奇。

對此，業者表示，除了品牌因素，關鍵在該豪宅因應高架橋，做了一項非常特別的規畫。

此一規畫是，潤泰敦峰基地面積達1344坪，潤泰建設在規畫時，在面對市民大道高架橋的一側，退縮50米，然後中間種了五排可以長得很高的樟樹，為了讓樹能夠長高，並放棄退縮土地地下使用，不開挖地下室。

此一建案在預售、2020年初完工時，銷售並不亮眼，但到去年，當大樹長到4、5樓時，已形成綠蔭景觀，不僅改變視野感受，也減少高架道路揚塵以及噪音干擾，許多富人參觀後，一改先前印象，好感大增。

除了利用設計，將劣勢扭轉為優勢，潤泰享峰另外也在每一戶規畫四到五坪陽台，種植綠樹，進一步結合戶外林蔭，打造成垂直森林建築，再加上潤泰品牌、氣派的大廳設計，進一步讓富人願意以一坪200萬以上高價買樓。

潤泰敦峰樓高23層，根據實價揭露，個案18樓以上成交單價都在一坪200萬元以上。最貴的頂樓戶，以3.5億出售，每坪達225萬元。

潤泰敦峰 圖／業者提供
潤泰敦峰 圖／業者提供

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