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新能源時代來臨 電動車產業鏈含金量高

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導
圖為電動車示意圖。路透
圖為電動車示意圖。路透

俄烏戰爭突顯新能源需求問題，隨著石油、天然氣等能源物以稀為貴，引發通膨伺機而起，加上全球減碳目標勢在必行，策動各國政府與企業積極拓展新能源產業供應鏈的發展。法人預期，隨著替代能源產業加速開展，智能電動車將是未來長線布局的核心資產。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮表示，汽車產業鏈在智能化、移動載具與車聯網等應用串接下，展開了智能電動車產業生態圈（Eco system）的機會，包含產業上游的電動零組件與智能軟硬體整合成就了解決方案，以及下游的車聯網與雲端資訊、車載娛樂系統、自駕車輔助系統、創新整車銷售模式等成就了延伸大商機，可望帶動產業成長步調邁向大幅度的微笑曲線。

馮紹榮表示，智能電動車的價值來源於電動車的能源轉換效率可以達到近80%、比燃油車高兩倍，但養車成本卻只要燃油車的一半。隨著技術進步帶動電動車售價下降，預期未來全球新車銷售量電動車占比逐年攀升，預估2040年全球新車銷售量中電動車佔比將成長近40倍，將驅動產業鏈上下游的需求量能成長。

馮紹榮指出，電動車市場除了帶動車用電池的蓄電需求外，充電問題也是另一項關鍵，更是全球政府的政策座上賓；在各國政府補貼、基礎建設的多管齊下，公共運輸工具逐漸改換為電動車、電動渡輪的方向，充電樁基礎設備擴展就極為重要。以歐洲為例，像是德國、英國、法國、西班牙、義大利等各國積極推動公用充電樁數量，估計未來10年內將新增290萬支，龐大需求量能將對充電市場挹注強勁成長力道，長線動能不可小覷。

電動車 新車銷售 車聯網

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