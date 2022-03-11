雙層餐車海鮮季開跑！攜遠東香格里拉推出限定海鮮套餐

去年12月上路的台北市雙層餐車，一上路即引發搶購熱潮。為了讓旅客每次都有不同於以往的新奇體驗，業者繼第一季與晶華飯店合作後，本季將與「香格里拉台北遠東國際大飯店」合作，再度推出獨家限定海鮮套餐，絕對讓民眾想一來再來。

第2季餐點由香格里拉台北遠東國際大飯店為雙層餐車量身打造，將於3月11日起開放雙人座及四人座訂位，由德籍甜點主廚法蘭克(Frank Braun)精心設計，有鮭魚抹醬可頌、香草司康佐台灣梅子果醬及奶油霜、芒果香草優格閃電泡芙等，並特別延續第一季與「紅玉滿赤心雞蛋糕」合作的造型雞蛋糕，從鹹甜料理中碰撞出火花。晚餐的前菜沙拉配有烘蛋，加上酪梨增添了清爽的口感。

另外還有黑松露奶油南瓜湯，以及鮮嫩可口的「香煎海鱸」，以慢火煎至肉質熟化，搭配上以番茄醬為主要基底，不但魚皮口感焦脆，並加入酸豆、綠橄欖、羅勒等香料的煙花女醬，海鮮控千萬不可錯過，飯後還有提拉米蘇及義式杏仁脆餅滿足饕客的另一個胃。

北市觀光傳播局特別加碼，自3月15日起推出限量300組的「買二送二」優惠活動，活動期間每週二至週四17:30和20:00的車次提供晚餐四人同行二人免費的優惠，售完為止。除此之外，當日壽星只要出示有效證件，將再加贈限量的珪藻土紀念杯墊，送完為止。

台北市雙層餐車路線行經信義區及大安區，無論是白天還是夜晚用餐，抬頭就能看見台北101及微風南山，沿途亦會經過擁有垂直森林的低碳旋轉建築陶朱隱園、微風信義、國父紀念館、信義威秀、信義A13、仁愛林蔭大道、仁愛敦南圓環、聯合大於、統一時代百貨及台北W飯店等指標性建築及景點。

台北市雙層餐車防疫規定比照餐廳辦理，除了每日皆會進行例行消毒外，餐服人員及駕駛皆已接種3劑疫苗，亦請旅客當日用餐攜帶施打二劑疫苗之記錄卡證明，讓每位旅客皆能放心享受美食美景。為確保每位乘客的用餐品質，臺北市雙層餐車皆採預約制，須於3天前預訂，相關資訊請隨時鎖定台北市雙層餐車官網 https://taipeirestaurantbus.com。