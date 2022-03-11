一表看全台最擠10行政區 這3區房價漲幅10%以上

舊市區人口密集，生活機能高，帶動房價上揚。據內政部戶政司最新統計，去年全台人口密度最高的十大行政區，第一名為新北市永和區，每平方公里有將近3.8萬人，另外觀察這十區五年來的房價變化發現，成交均價皆成長，其中有三區房價漲幅超過10%，台北市大同區漲幅最顯著，五年成長16.7%，台中市北區增長13.6%、新北市三重區增加10.5%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，人口稠密之處商機多，生活機能普遍較佳，資金行情拉動下，房價表現普遍理想。

綜觀人口密度前十高行政區及其房價變化，人口密度最高的行政區多數在雙北，行政區上榜最多在新北市，共有5個行政區入榜，新北市永和區持續蟬聯榜首，五年房價增幅達7%，另外4區分別為蘆洲、板橋、三重、新莊，台北市則有3個行政區入榜，分別為大安、大同及松山，中南部方面，為高雄市新興區、台中市北區入榜。

平均房價部分，人口密度前十高行政區五年來房價均漲，以台北市大同區漲勢最猛，五年平均房價成長16.7%，台中市北區、新北市三重區漲幅分別為13.6%、10.5%，上榜十區中，僅高雄市新興區的房價漲幅偏低，僅成長0.8%，

郎美囡分析，新北市三重區、台北市大同區及台中市北區都屬於早期開發的區域，近幾年各地方政府也致力於轉換在地風貌，如台北市大同區的「大同再生計畫」，砸重金重整知名市場及古蹟、增建綠地，新北市三重區則有二重疏洪道重劃區提升區域亮度。

台中方面，北區雖然缺乏新建設，但擁有全台第二大國民運動中心，學校密度高、有多個知名商圈，且捷運綠線有1站位於北區，是自用、自住買方的主力區域，且這三區中古屋房價親民，頗獲買方青睞，除此之外，這些舊市區屋齡多數偏高，有廣大的換屋需求，因此當地重劃、重建或都更開發新案，都能吸引買方購置，平均成交價格也因此提升。