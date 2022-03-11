6成是投資！嘉義太保土地大漲、房價攻3字頭

東森房屋研究中心統計實價登錄系統，嘉義高鐵站所在的太保市，近三年透天漲幅約18%；高鐵特區附近漲幅則約17%；土地漲幅近3成，且交易量逐年上揚，自108年的297筆，成長至110年的420筆，顯示整體房市價量俱揚。

東森房屋嘉義太保加盟店葉彥廷店長表示，太保市為嘉義縣府所在地，不僅坐擁高鐵嘉義站，市區南側的台82線快速道路，可在20分鐘內向東接中山高、往西連結西濱快速道路，整體交通機能便捷。

近年在故宮南院，蒜頭糖廠蔗埕文化園區以及咖啡觀光工廠帶動下，為太保帶入觀光人潮，也吸引外地客到當地置產。

葉彥廷表示，隨著近兩年全台房市熱潮，加上高鐵軌道、觀光及科學園區效益相互加成，太保湧入許多投資置產型客戶，目前主力買盤四成為剛性自住需求，另外六成則為投資置產型客戶，後者置產標的以土地為主，占60%、店面及住家大樓為輔，各佔20%。

葉彥廷說，目前太保房市熱度亦可從指標建案銷售狀況來看，如「高鐵國際城」在開售時單價為20萬元，短短一年間已漲至25萬元，透天類建案如「嘉邑富御」蓋好即完銷，店面總價落在1,500~2,300萬元之間。

至於中古電梯大樓，目前行情約在14~17萬元左右，新建案則已站穩2字頭。

葉彥廷分析，太保土地近年飛漲，農地徵收單價行情兩年內自2萬元漲至4萬元，過去市區建地單價約16~18萬元，近期嘉保段140地號一筆1,295坪建地交易，總價3億多元，單價達23萬元。依目前土地取得成本來推估，未來太保新案開價將在28~30萬元間。

葉彥廷表示，去年嘉義科學園區已確定落腳太保，預計可為區域內帶來5,700個工作機會，且將規劃雙語學校、海水淡化廠以及五分車站等配套建設。目前縣府亦積極爭取台積電進駐嘉科，未來太保房市發展後市可期。