海洋資源復育園區九孔寶寶長大 搬家入新厝最愛龍鬚菜

新北市政府海洋資源復育園區去年底出生的「九孔寶寶」，目前都已成長到殼長1公分左右，為讓九孔寶寶能建康成長，飼育人員會將寶寶們搬到育成池底符合九孔底棲穴居習性的新厝，近日展開「入新厝」作業，待成長至殼長3公分時，再將牠們放流到新北市海域，以增裕新北市海洋生物資源。

新北市政府漁業處表示，復育園區九孔寶寶從去年11月初孵化至今，已在浪板上生活4個月，牠們以浪板上的微藻類為食物，但浪板常因著生大型藻類而浮出水面不利微藻類生長，培育人員要將浪板上的大型藻類移除，讓寶寶能有足夠的食物順利成長。

目前九孔寶寶已成長到殼長1公分左右，食量也隨著成長逐漸增大，浪板上的微藻已不足其成長所需，因此培育人員在育成池底層以五腳磚堆疊出類似礁岩洞穴的新厝。

培育人員陳吳素真說，為了快速精準地將浪板上的九孔寶寶刷入池底，會在九孔育苗池上架設長約330公分寬約30公分的長木板，用輪胎的內胎皮及海邊撿拾的大型保麗龍，裁切加工製成的坐墊，並以繩子將坐墊綁在臀部，坐在長木板上用軟毛刷，將吸附在浪板上的九孔寶寶輕刷至池底的新厝。

長大的九孔寶寶最喜歡吃海藻的龍鬚菜，培育人員會將龍鬚菜切成3至5公分的碎藻，再將切碎碎的龍鬚菜均勻的撒到池底方便九孔寶寶們進食，還要定期清洗育成池和加強換水，讓九孔寶寶可以在食物充足及乾淨環境順利下長大。