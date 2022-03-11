沛波擬配息1.2元 需求續旺

沛波鋼鐵（6248）董事會通過去(2021)年財務報告書及盈餘分配案。2021全年營收44.38億元，年增42.45%，站上歷史高峰；稅後淨利為5,803萬元、年增8.58%，每股稅後純益（EPS）1.62元，董事會決議通過將配發現金股利1.2元。

沛波表示，去年雖營收創下歷年同期新高，但受原料飆漲影響，營業成本上升，致使去年毛利較前年減少0.96%，沛波在去年初為因應市場原料迅速上漲狀況，即時調整接單策略，以及受惠國內股市大漲影響，金融資產評價利益增加，去年稅後淨利較前年同期增加8.58%，支撐去年EPS仍能有1.62元的成績。

總經理楊韻蒔表示，受惠國內需求持續暢旺，產能供不應求，沛波於彰濱工業區興建營運總部於去年9月正式喬遷啟用，目前階段性投產計畫仍持續進行中，為大台中地區的主要供料據點，而自沛波成功轉型為專業鋼筋加工與配送服務商以來，憑藉優勢通路、引進大型自動化加工設備、積極導入智能化產線建置，亦與自動化設備商共同開發自動化設備，更引進工業自動化解決方案軟體期能藉由機械學習，做到生產預防管理，提升生產品質及效率，在滿足市場需求下，同時提供客戶更好的服務及高品質產品。

目前俄烏開戰，全球矚目，兩國皆為鋼鐵出口大國，市場供給不足，原物料價格預期將高檔震盪，而使鋼鐵行情快速拉升，經過去年漲價經驗，沛波滾動式調整接單策略，以期提升獲利，在需求暢旺及鋼價續漲下，展望持樂觀看法。