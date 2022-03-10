快訊

大S婆婆過去發言遭起底 心中兒媳人選是「性感歌姬」

Greener DAO宣布 資助全球環保紀錄片拍攝計畫

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導
Greener DAO相關作品。攝影／公司提供。
Greener DAO相關作品。攝影／公司提供。

NFT（Non-Fungible Token）浪潮銳不可擋，自從2021年下半年開始就紅遍半邊天，喜愛旅遊與環保的旅行交友app、Blay創辦人 CJ，也瞄準NFT，推出以環境保育為宗旨的去中心化自治組織Greener DAO，將在文創、藝廊等空間舉辦綠色方舟NFT展覽和講座，同時也啟動資助全球環保紀錄片的拍攝計畫。

曾入選英國基金會30位30歲以下優秀科學家，且是旅行交友app、Blay創辦人的CJ，和共同創辦人David Wang推出以環境保育為宗旨的Greener DAO；首波推出的綠色方舟計畫，故事背景設定在2080年的未來世界，由於當時大多數動物皆已絕滅，於是船長David W，科學家CJ與動物心靈溝通師PG駕駛綠色方舟號穿越時空來到2022年，號召動物保母們一起把瀕危動物放入特殊材質的區塊裡，保存在區塊鏈上，並帶回2080年的一場穿越時空探險任務

整體來說，綠色方舟計畫NFT是一個以「真實世界動物稀有度」，決定野生動物NFT稀有度的環保類型專案，使用比以太坊節省能源的Solana鏈來發行，由新銳藝術家林佩君親手手繪，卡片稀有度依照聯合國頻臨絕種動物標準分成四級，真實世界裡越瀕危的動物，所發行的NFT就越稀少。

正如英國著名當代藝術家Damien Hirst的經典反思作品”生者對死者無動於衷“ ；藝術家展示放在裝滿福馬林箱子裡的鯊魚標本。我們也把瀕危動物的作品放在代表區塊鏈的箱子裡，藉以反思人類對於其他地球生命的殞落的冷漠態度。

箱子眼色依瀕危四種等級，用顏色區分，包括土耳其綠、皇家紫、金絲雀黃、天青藍等，各自發行5張、10張、100張、500張NFT，其中，根據DAO的自治精神，八成的收入都將交由所有NFT的持有者，投票決定如何運用於有益於環保的活動。

另外，Greener DAO也啟動資助環保紀錄片的拍攝；希望可以推廣環保議題，以及正確區塊鏈知識的普及。

CJ 表示，Greener DAO現在開放200名白名單預售，目前可任選動物，同時可參與在4月22日舉辦的愛地球Party，歡迎熱愛動物與環保人士共襄盛舉。

Greener DAO相關作品。攝影／公司提供。
Greener DAO相關作品。攝影／公司提供。

NFT 環保 區塊鏈

延伸閱讀

揭開相撲神秘面紗 首部相撲紀錄片《相撲道》25日上映

重申撐香港 蔡英文推薦「反送中」紀錄片時代革命

報時光「民俗與傳奇」NFT 重溫1960年代鄉野奇譚

賦能鐵粉獨特價值 接軌元宇宙

相關新聞

全台公園宅「漲價王」在台中！迎捷運漲幅逾1成

台灣房屋集團趨勢中心發現，森林公園不但是守護環境的生力軍，更是捍衛房價的「綠油金」，據去年都會蛋黃區萬坪森林公園首排房價...

史上最旺329檔期來了 北台灣推案飆出3,420億天量

住展雜誌統計，今年北台灣房市329檔推案預估量高達3,420.67億元，不僅比去年同期成長近千億元、年增超過4成，更創下...

全家便利商店投資168億元 台中、花蓮、新竹蓋物流中心

投資台灣事務所今（10）日召開「根留台灣企業加速投資行動方案」聯審會議，通過全家便利商店擴大投資案。全家將斥資168億元...

根留台灣成績單大進補 全家168億投資撒遍北中東部

投資台灣事務所今（10）日召開「根留台灣企業加速投資行動方案」聯審會議，通過全家便利商店斥資168億元擴大投資台灣。投資...

台中土地交易暢旺！四大區成重頭戲 這區房價緊追七期

房市買氣暢旺，建商獵地不手軟，高力國際今（10）日公布最新資料顯示，2021年全台土地交易金額達2924億元，創高力國際...

統一超2月營收守住正成長 創歷年同期新高

統一超（2912）公告2月合併營收208.33億元，較去年同期增加0.53%，單月營收創同期新高。台灣7-ELEVEN掌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。