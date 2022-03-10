Greener DAO宣布 資助全球環保紀錄片拍攝計畫

NFT（Non-Fungible Token）浪潮銳不可擋，自從2021年下半年開始就紅遍半邊天，喜愛旅遊與環保的旅行交友app、Blay創辦人 CJ，也瞄準NFT，推出以環境保育為宗旨的去中心化自治組織Greener DAO，將在文創、藝廊等空間舉辦綠色方舟NFT展覽和講座，同時也啟動資助全球環保紀錄片的拍攝計畫。

曾入選英國基金會30位30歲以下優秀科學家，且是旅行交友app、Blay創辦人的CJ，和共同創辦人David Wang推出以環境保育為宗旨的Greener DAO；首波推出的綠色方舟計畫，故事背景設定在2080年的未來世界，由於當時大多數動物皆已絕滅，於是船長David W，科學家CJ與動物心靈溝通師PG駕駛綠色方舟號穿越時空來到2022年，號召動物保母們一起把瀕危動物放入特殊材質的區塊裡，保存在區塊鏈上，並帶回2080年的一場穿越時空探險任務

整體來說，綠色方舟計畫NFT是一個以「真實世界動物稀有度」，決定野生動物NFT稀有度的環保類型專案，使用比以太坊節省能源的Solana鏈來發行，由新銳藝術家林佩君親手手繪，卡片稀有度依照聯合國頻臨絕種動物標準分成四級，真實世界裡越瀕危的動物，所發行的NFT就越稀少。

正如英國著名當代藝術家Damien Hirst的經典反思作品”生者對死者無動於衷“ ；藝術家展示放在裝滿福馬林箱子裡的鯊魚標本。我們也把瀕危動物的作品放在代表區塊鏈的箱子裡，藉以反思人類對於其他地球生命的殞落的冷漠態度。

箱子眼色依瀕危四種等級，用顏色區分，包括土耳其綠、皇家紫、金絲雀黃、天青藍等，各自發行5張、10張、100張、500張NFT，其中，根據DAO的自治精神，八成的收入都將交由所有NFT的持有者，投票決定如何運用於有益於環保的活動。

另外，Greener DAO也啟動資助環保紀錄片的拍攝；希望可以推廣環保議題，以及正確區塊鏈知識的普及。