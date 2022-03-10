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Uber企業版上線 聘台灣暨香港總經理林梓聖

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

Uber台灣宣布聘請林梓聖（Sheng Lin）擔任 Uber 企業版 （Uber for Business）台灣暨香港總經理。帶領台灣和香港的團隊，整合Uber資源打造以創新科技為基礎且更有效率的企業版專屬解決方案，將以Uber和Uber Eats產品及服務賦能企業，協助加速營運與數位化轉型，提昇員工福利、簡化商務差旅、拓展新客戶，以及優化客戶關係。

加入Uber之前，林梓聖擔任華碩駐以色列商務拓展與市場總經理多年，從零建立團隊，並且帶領以色列市場團隊創下兩次全球市場營收和利潤增長第一名的佳績，並拓展管理範圍至中東區域。

Uber企業版亞太區總經理Kunal Guha 表示，在企業重塑未來工作型態過程中，Uber會持續滿足其叫車與外送服務的需求。希望林梓聖帶領新團隊將Uber平台的優勢提供台灣與香港企業用戶最佳的解決方案。

Uber 企業版（Uber for Business）是Uber的新型服務，全球已有170,000 多家企業組織，橫跨保險、汽車、金融、顧問、觀光旅遊、科技和房地產等眾多產業成為 Uber 企業版用戶。

Uber 香港 以色列

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