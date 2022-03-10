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俄侵烏後兩國外長首次會晤 協議停火「無共識」

集雅社攜手通達 攻家電到宅服務

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

集雅社（2937）公告2月營收2.23億元，年減0.55%，前二月累計營收6.29億元，年增19.63%。集雅社表示，2月營收略為衰退主要原因在於過年期間物流公司暫停服務，且今年年假較長；加上為了提升服務品質轉倉所造成的出貨調節，也是營收略微下滑的原因之一。不過，集雅社主要業績來源的百貨專櫃通路，今年2月份跟消費者收取之訂金，較往年同期達雙位數成長，營運展望審慎樂觀。

集雅社總經理蘇在基表示，為了提供消費者更好的服務品質，集雅社從3月起正式與通達智能運籌攜手合作，由該公司提供物流與倉儲服務。通達為聯強國際集團全資子公司，串聯營運價值資訊，整合提供到宅、雲倉、配送、技術及維修等五大服務。

蘇在基表示，通達具備完整的倉儲物流網絡，發展功能完善的服務平台，可提供集雅社非核心功能的全方位解決方案，且其資訊串聯服務流程，讓集雅社輕鬆管理在外運送的貨物。

集雅社表示，從客人入店挑選商品到智慧化的後台管理、貨物到府服務、維修一直都是公司最重視的，因此，在轉倉的過程中雖然會有短暫時間對營運造成影響，但由於消費者皆已付訂或全額支付相關費用，故營收將遞延至出貨月份，不僅對於整體營運沒有影響，反而對於未來營運效能提升有相當大的幫助。

集雅社 營收 聯強

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