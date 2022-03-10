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史上最旺329檔期來了 北台灣推案飆出3,420億天量

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導
Diamond Towers台北之星。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
Diamond Towers台北之星。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

住展雜誌統計，今年北台灣房市329檔推案預估量高達3,420.67億元，不僅比去年同期成長近千億元、年增超過4成，更創下歷史新高紀錄，堪稱史上最旺的329檔。

住展雜誌研發長何世昌表示，329檔期推案爆大量除了與房市景氣好有關外，延推案量挹注、百億級建案眾多，以及房價漲速加快導致案量膨脹都是原因之一。由於通膨壓力愈發沉重，原物料價格持續飆高，大多數建案因成本墊高而漲價，329檔期恐怕是個「消費者追著價格跑」的購屋季。

住展雜誌統計資料顯示，今年北台灣329檔期共有「Diamond Towers台北之星」、「新光人壽總統傑仕堡」、「都廳大院」、「大同莊園III」、「亞昕森中央」、「台北灣-銀河」、「宏道新竹帝寶」等7個大型指標案，如此多的百億級建案堪稱史上罕見。

何世昌指出，除了百億級建案一籮筐之外，建案售價持續調漲，也是使整體案量膨脹逾3千多億元的重要原因。去年下半年有部份建案因政府打房、或因建照核發塞車而延後至329檔推出的建案因禍得福，建案都還沒開賣，案量已普遍調高，甚至有建案案量一口氣暴增40億元，簡直是老天爺送錢花。

北台灣各縣市中，仍以新北市推案量最大，預估將推出逾1千4百億餘元案量，又以土城、三重、新莊、林口、淡水等地推案最為踴躍，上述五個行政區推案量均逾百億元以上，而三重更衝至5百億元巨量。

台北市則約有1,083億元案量，以中正、大安、北投等地案量較多，其中大安區因兩大豪宅案「耑序」與「Diamond Towers台北之星」將開賣，全區推案量逾5百億元，為北台灣今年329檔推案量最高的行政區。

建案 房市

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