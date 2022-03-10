全家便利商店投資168億元 台中、花蓮、新竹蓋物流中心

投資台灣事務所今（10）日召開「根留台灣企業加速投資行動方案」聯審會議，通過全家便利商店擴大投資案。全家將斥資168億元，新建台中大肚綜合物流園區、花蓮全溫層物流中心及新竹湖口園區全溫層物流中心、鮮食廠與麵包廠等，創造超過2,000個就業機會。

「全家就是你家」是日本FamilyMart集團在台投資全家便利商店打入台灣市場的著名行銷標語，連鎖便利商店提供日常生活用品、鮮食、行動購物、網購店取與店到店寄件等服務，與消費者日常緊密結合。

另外，全家持續關注環境永續議題，與工研院合作開發節能IoT監控系統，有效降低店內用電，全面導入環保車輛配送貨物，大型廠房也將設置太陽能發電，藉由提升服務量能與品質，逐步落實減碳排。

「投資台灣三大方案」已吸引1,178家企業超過1兆6,702億元投資，創造13萬3,240個本國就業機會，包括140家根留台灣企業投資約2,939億元，帶來2萬2,762個就業機會，後續尚有五家企業排隊待審。