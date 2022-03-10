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中央卡「蛋」？ 營建署駁斥：台北市政府「昨非今是」

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

台北市長柯文哲昨（9）日表示內政部似故意在刁難拖延大巨蛋審查進度，營建署今（10）日嚴正聲明，大巨蛋是舉國關注期待的重大公共工程，只要台北市政府能完整說明可確保大巨蛋公共安全無虞，營建署願意來協助市政府儘速完成相關評定作業。

營建署指出，昨晚台北市建管處發布新聞，終於明確表示，都發局本於專業認定地下層為避難層，營建署對於此項澄清表示肯定，也希望市府儘速將新聞稿内提及的明確內容發函到營建署，營建署將一本初衷持續協助完成評定作業。

營建署表示，台北市政府「昨非今是」，應說明清楚而非推託中央。

營建署指出，大巨蛋案近期最後爭議聚焦在「避難層認定」，這項雖是建築師簽證範圍，但也是北市都發局辦理建照抽查時，應確認其簽證是否正確的事項，營建署過去分別在去年9月29日及今年3月2日兩度行文市府，市府均未明確表態，僅消極引述營建署公文，表示尊重建築師的簽證結果。對於其本應基於法定職責所做成判定的專業內容，完全避而不談。

營建署也指出，為何同樣都是面對建築師的簽證結果，先前是完全不認同並強力主張遠雄應修改設計，忽然轉為完全尊重建築師簽證結果，轉折之間卻未以專業論述向外界解釋緣由。

營建署表示，此案未來可能面臨諸多履約爭議與行政責任，應釐清責任。營建署本於維護防火避難評定品質的立場，認為市府實在應將改變判定的理由，對專業界及大眾說明清楚，以示負責。

營建署強調，中央樂見大巨蛋完工啟用，能夠提供大家一個安心打球安全看球的空間，也希望市府本於對其過去所做所言負責態度，儘速依新聞稿內容補正相關資料到營建署，中央自當本於職責儘速促成。

大巨蛋 簽證 柯文哲

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