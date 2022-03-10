根留台灣成績單大進補 全家168億投資撒遍北中東部

投資台灣事務所今（10）日召開「根留台灣企業加速投資行動方案」聯審會議，通過全家便利商店斥資168億元擴大投資台灣。投資台灣事務所表示，全家擴大投資包括新建台中大肚綜合物流園區、花蓮全溫層物流中心及新竹湖口園區全溫層物流中心、鮮食廠與麵包廠，也有廠房設置太陽光電的規劃。

投資台灣事務所指出，日本FamilyMart集團在台投資全家便利商店，秉持「務實創新」理念，因應快速變化的消費型態及電子商務需求，擴大投資新建台中大肚綜合物流園區、花蓮全溫層物流中心及新竹湖口園區全溫層物流中心、鮮食廠與麵包廠等。

另外，投資台灣事務所表示，全家持續關注環境永續議題，與工研院合作開發節能IoT監控系統，有效降低店內用電，全面導入環保車輛配送貨物，另在大型廠房設置太陽能發電，藉由提升服務量能與品質，逐步落實減碳排。此次投資金額近168億元，預期完工之後將為本國創造超過2000個就業機會。

目前「投資台灣三大方案」已吸引1178家企業超過1兆6702億元投資，創造13萬3240個本國就業機會，包括140家根留台灣企業投資約2939億元，帶來2萬2762個就業機會，後續尚有5家企業排隊待審。