台中土地交易暢旺！四大區成重頭戲 這區房價緊追七期

房市買氣暢旺，建商獵地不手軟，高力國際今（10）日公布最新資料顯示，2021年全台土地交易金額達2924億元，創高力國際統計以來新高，其中台中達780億元，占全國比重超過四分之一，尤其七期、水湳、14期、單元2為建商獵地重點區域，單元2更有望追上七期房價，預期今年將成為重頭戲。

高力國際資本市場及投資服務部協理翁業軒指出，台中市早在2017年第三季便躍上全國人口數第二多城市，去年全年買賣移轉棟數近5萬棟、約4萬9990棟，僅次於新北市，為六都中房市買氣第二高的大城。

根據台中市民政局資料統計，南屯區在2020年人口數已突破17萬人，成為台中市人口數第五多行政區，在人口紅利及各項生活利多挹注下，也帶動區域新建案買氣。

翁業軒表示，其中單元二為全國最大的自辦重劃區，總面積高達186.53公頃，為到高鐵台中站必經過的重劃區，到高鐵站車程大約10分鐘，該重劃區優勢除緊鄰七期外，也是台中高綠覆率的高價住宅聚落，因此，吸引陸府、精銳、寶輝、惠宇、雙橡園等知名建商買地推案，新建案買家來源主要從中科、台中工業區、台中精密機械創新科技園區等三大就業人口聚落而來。

目前重劃區內每坪房價早已站穩50萬元，指標預售案像是「精銳Sky One」目前實價揭露紀錄累積超過40筆，其中最高揭露單價，每坪已達68萬元，而且平均單價突破60萬元，未來單元二有機會朝7字頭邁進。

已經完銷的建案「雙橡園2279」則一口氣揭露上百筆實價紀錄，其中有14筆單價突破60萬元，建案每坪均價約55.1萬元，至於，新成屋社區「寶輝City Park」目前累積逾90筆實價揭露，每坪均價逾50萬元，其中每坪最高單價約66.6萬元。

單元二房價緊跟在七期之後，更擁有七期沒有高綠覆率規劃，不少建商仍積極洽詢該重劃區可開發的土地，目前已有多筆土地揭露實價，甚至有幾筆土地單價突破百萬元大關，包括去年1月三富段45地號，以及同年4月龍富段146地號，

另，高力國際日前接受單元二地主委託標售近1千坪土地，該土地坐落台中市南屯區主幹道30米向上路，享有容積獎勵，地塊方正、面寬超過40M，預計5月4日開標，將成為近期最受注目的土地標案之一。