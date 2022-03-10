統一超2月營收守住正成長 創歷年同期新高

統一超（2912）公告2月合併營收208.33億元，較去年同期增加0.53%，單月營收創同期新高。台灣7-ELEVEN掌握節慶商機，連續七天「愛的分享週」主題活動活絡買氣，搭配OPEN POINT、i划算、i預購等數位服務強化熟客經營等因素助攻業績成長；轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一精工、博客來等表現亮眼。

7-ELEVEN於年節期間掌握自駕旅遊、農曆年採買商機，深化與多元通路合作，有效帶動OPEN錢包、icash Pay交易金額倍數成長，並於春節期間持續推動APP數位紅包等數位創新體驗服務擴大會員熟客經營，並整合「行動隨時取」、「慈善捐款」推出「雙智能生活訂閱制」，以多元數位服務有效帶動會員貢獻度提升至近六成，創下新高。

另外，針對年節後的商機需求，7-ELEVEN也藉由「愛的分享週」串聯門市通路與i預購平台，同時「母親節預購」主打名店甜點、團購美食、家電用品與芋頭起司季等搶攻日常餐食需求，帶動整體預購業績成長。

7-ELEVEN「星級饗宴」系列商品1月即推出多款開運鮮食掌握節令商機，銷售效益延伸至2月，「御料小館」系列為春節連假期間加菜，加上2月低溫使得湯品類銷售持續成長；目前已超過2,000家門市設置「天素地蔬專區」銷售數十款蔬素食商品，鮮食商品藉由持續差異化創造銷售機會，帶動整體鮮食類別成長近一成。

還有引進海外進口商品的「國際精品」專櫃，掌握春節過年團聚商機，各式進口零食、糖果、飲料等商品，相關業績成長超過三成。CITY系列飲品則受惠2月春節開工、「愛的分享週」等檔期活動與行動隨時取多元優惠，帶動成長近一成。網購市場蓬勃發展、買氣熱絡，帶動交貨便、賣貨便、快收便包裹使用頻率增加，相關業績較去年同期成長超過二成。

邁入3月，7-ELEVEN表示，持續開發差異化商品，打造「在地街町美味」跨界合作名店「林聰明沙鍋魚頭」、「連珍餅店」等，並響應綠色永續趨勢，創新推出電動汽車充電服務打造數位節能生活圈。7-ELEVEN門市截至2月底店數共6,432家，今年以來增加53家門市。