中鋼致力ESG 成為新版永續發展憲章會員

世界鋼鐵協會(worldsteel)近日發布新版永續發展憲章(Sustainability Charter)，中鋼致力ESG永續環境、社會責任及公司治理等3大面向的實踐成果通過worldsteel所要求的20項標準審核，不僅成為新版永續發展憲章簽署會員，在世界鋼鐵產業中更是推動永續發展的領先企業。

worldsteel是由世界各國鋼鐵企業、鋼鐵產業公協會及鋼鐵研究機構等約140個會員所組成的鋼鐵重要領導組織，其中主要以ESG(環境、社會、治理)面向所規劃之永續發展憲章，其中包含應對氣候變化行動、循環經濟、環境關懷、安全與健康、員工關懷、當地社區、負責任的價值鏈、商業道德和透明經營及創新和蓬勃發展等9項準則，相關準則不僅與聯合國永續發展目標緊密相連，更期許各會員提出ESG發展實績及作為，藉由申請憲章簽署展現出承諾永續發展的決心。此外，worldsteel亦鼓勵鋼鐵同業不僅聚焦於優先發展項目，並互相砥礪精進，共同在鋼鐵事業突破與成長。

中鋼依循worldsteel永續憲章所列的準則、標準，提出各項永續發展實績，例如在鋼鐵製造的生命週期中，將各項資源妥善運用，持續達成廢棄物零固化掩埋目標外，並同步整合高雄市臨海工業區的資源化連結，具體實踐循環經濟效益。另，面對氣候變遷議題，中鋼公司訂定「2025年減排7％、2030年減排22％，2050年達成碳中和」的短、中、長期減碳目標，積極面對淨零碳排挑戰。此外，中鋼公司亦定期發行企業社會責任報告書，揭露環境、社會、公司治理等永續發展資訊，回應各界利害關係人的期許。中鋼公司的各項實際成果及積極行動符合worldsteel新版永續發展憲章準則，不僅獲得worldsteel的高度肯定，近日也通過嚴格審核，與其他38位會員共同成為憲章簽署會員。

面對全球鋼鐵市場競爭及碳中和的趨勢及挑戰，worldsteel呼籲各會員應積極投資創新技術和研發，以協助及支持其他產業的低碳轉型。中鋼為厚植下一個50年的競爭力，戮力推動高值化精緻鋼廠及發展綠能產業經營雙主軸及積極落實減碳目標，持續開發具高技術含量、高獲利能力及高應用價值的精緻鋼品及投入節能、創能、儲能等核心技術，創造更大的鋼鐵價值，讓鋼鐵製品成為全球低碳轉型不可或缺的支柱材料。