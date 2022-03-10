落實ESG 中鋼成為世界鋼協新版永續發展憲章會員

中鋼（2002）簽署成為世界鋼鐵協會新版永續發展憲章會員，落實永續環境、社會責任及公司治理(ESG)的成果更上層樓，是世界鋼鐵產業中的領先企業。

世界鋼鐵協會(worldsteel)是由世界各國鋼鐵企業、鋼鐵產業公協會，以及鋼鐵研究機構等約140個會員所組成的鋼鐵重要領導組織，其中主要以ESG(環境、社會、治理)面向所規劃的永續發展憲章，其中包含「應對氣候變化行動」、「循環經濟」、「環境關懷」、「安全與健康」、「員工關懷」、「當地社區」、「負責任的價值鏈」、「商業道德和透明經營」及「創新和蓬勃發展」等9項準則。

相關準則不僅與聯合國永續發展目標緊密相連，更期許各會員提出ESG發展實績及作為，藉由申請憲章簽署展現出承諾永續發展的決心。此外，世界鋼協鼓勵鋼鐵同業不僅聚焦於優先發展項目，並互相砥礪精進，共同在鋼鐵事業突破與成長。

中鋼執行副總黃建智表示，公司依循worldsteel永續憲章所列的準則、標準，提出各項永續發展實績，例如在鋼鐵製造的生命週期中，將各項資源妥善運用，持續達成廢棄物零固化掩埋目標外，並同步整合高雄市臨海工業區的資源化連結，具體實踐循環經濟效益。

另，面對氣候變遷議題，中鋼訂定「2025年減排7％、2030年減排22％，2050年達成碳中和」的短、中、長期減碳目標，積極面對淨零碳排挑戰。此外，中鋼定期發行企業社會責任報告書，揭露環境、社會、公司治理等永續發展資訊，回應各界利害關係人的期許。

中鋼公司的各項實際成果及積極行動符合worldsteel新版永續發展憲章準則，不僅獲得worldsteel的高度肯定，近日也通過嚴格審核，與其他38位會員共同成為憲章簽署會員。

面對全球鋼鐵市場競爭及碳中和的趨勢及挑戰，worldsteel呼籲各會員應積極投資創新技術和研發，以協助及支持其他產業的低碳轉型。