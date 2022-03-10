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疫情衝擊　漢來美食2月營收3.12億元、年減22.47%

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

漢來美食公告2月營收，單月營收為3.12億元，月減24.29%、年減22.47%，主受1月下旬本土疫情大爆發影響，累積1～2月營收為7.25億元，與去年同期無疫情之業績7.39億相當。

漢來美食表示，1月下旬本土疫情大爆發，民眾對疫情態度觀望連帶影響其聚餐意願，漢來旗下主力品牌海港自助餐春節期間業績所受衝擊最大，桃園及高雄兩大傳播鏈所屬地區分店進入2月陸續接到訂位延期或來電取消。

但漢來也說，1月下旬竹北新開的兩家餐廳分店及舊店改裝的高雄漢來45樓鐵板燒與牛排館，均延續開幕以來的超強人氣，在春節期間同樣表現亮眼，有效挹注營收；此外中央疫情指揮中心也宣布國內疫情已趨緩且穩定控制，3月1日正式放寬防疫措施。可以看出國內因應疫情變化決策明快有效，衝擊的時間越來越短，後疫情時代下餐飲業業績已有相對的支撐，展望今年後勢可期。

漢來指出，回顧2021年，漢來美食挺過最嚴峻的時刻，以不斷創新研發審慎經營品牌及規劃展店，不但穩住第三季營運，更在第四季振興劵的帶動下大幅回補營收缺口，使去年11、12月營收連續創下歷史同期新高。

漢來表示，2022年縱然面對國際情勢重大變化及諸多衍生的議題，漢來美食仍深具信心，將持續以穩健的營運步伐發揮競爭優勢，並為社會共好而努力，深耕市場也永續經營。

漢來美食 疫情 營收

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