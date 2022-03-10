看旺高雄科技轉型 新天地萊特薇庭進駐亞灣區承億酒店

以大型宴會為核心的新天地（8940）餐飲集團，今(10)日宣布與台灣文創設計旅店龍頭-承億文旅集團攜手，旗下頂級品牌「萊特薇底」將進駐高雄亞灣區承億酒店，新天地表示，主要看旺高雄科技轉型，磁吸青年返鄉成婚的商機。

高雄「萊特薇庭」預計6月開始接受宴會預訂，並將於9月開始試營運，將可為新天地餐飲集團挹注新的營收成長動能。

承億文旅集團旗下高雄「承億酒店」，為亞洲唯一圖書館結合五星級共構酒店，擁有全台唯一50公尺高空透明無邊際泳池，坐擁高雄市景與西子灣絕美日落；「萊特薇庭」的進駐，可以為承億酒店帶來新人親友客房住宿商機。

新天地餐飲集團為享譽全台70餘年的台式海鮮宴席，更可以吸引亞灣區的科技、新創公司頻繁的商務宴客需求；兩強聯手，定能為高雄「承億酒店」及「萊特薇庭」共創營收佳績。

「萊特薇庭」是由新天地餐飲集團、薇閣精品旅館集團共同合作推出的頂級婚宴品牌。此次合作由新天地總裁歐敏卿、承億文旅董事長戴俊郎及薇閣精品旅館集團董事長許調謀共同簽約。

儘管連續兩年受到疫情衝擊，營收遭遇亂流，但新天地強調，隨著國內疫情穩定可控及國人3劑疫苗接種率普及，防疫措施加速放寬，壓抑兩年的婚宴與工商宴席預料將在今年呈現大幅反彈。

新天地趁著去年三級警戒期間，加速內部軟硬體全面升級，斥資8,000萬元翻新宴會廳，疫情降級解封後，嶄新宴會廳立即發揮提升婚宴及宴會接單效果，營收回溫速度明顯優於其他同業。今年更看好高雄科技轉型後將吸引大量科技新貴返鄉成婚商機，加碼布局高雄宴會市場。

新天地集團旗下共有四大宴會品牌「新天地」、「雅悅會館」、「唯愛庭園」及「萊特薇庭」， 此次進駐高雄的宴會品牌「萊特薇庭」，是新天地集團和薇閣精品旅館合資的飯店式宴會廳，於2017年7月成立以來，就成為台中頂級婚宴代名詞，也是台中新人夢幻婚禮首選。

新天地表示，此次進軍高雄，期望以更新穎華麗的宴會空間，更細膩貼心的婚顧服務，更豪華豐盛的經典饗宴，提升高雄頂級婚禮規格。

近年台灣科技產業板塊逐漸南移，帶動年輕科技人才南遷，高軟園區科技從業人數已達8,600人，預估未來每年至少增加500人。

而亞灣5G AIoT創新園區，更是國內投資額最大、最完整的5G AIoT實證場域，預期5年內引進50家國內外廠商及120家新創公司進駐，可望吸引更多年輕科技人才返鄉，估計其中超過八成為適婚年齡，高雄年輕人口回流紅利正在進行中。