年初寒流屏東芒果受重創 縣府建請中央納天災救助

今年初因氣候異常，屏東縣境農作物出現程度不一的災損，其中洋蔥受到病害、恆春玉荷包授粉不全，農委會已公告符合農業天然災害救助辦法，縣府農業處今天指出，縣內改良種芒果及滿州鄉玉荷包荔枝因1、2月氣候異常受害，受災程度達20%以上，已在7日以公文提報農委會，反映受災農民心聲及現況，縣府已啟動相關提報作業，盼農委會公告辦理現金救助及低利貸款，協助受災農民。

今年1、2月間的寒流又夾帶陰雨，天氣回溫，縣內農作物出現持續性和延遲性災損，縣府農業處接獲各鄉鎮公所提報寒流災情，受損農作物包括改良種與本地種芒果、荔枝、辣椒、蜜棗及蓮霧等品項，災損情況第一時間通報農委會，並與農糧署及高雄區農改場組成勘災小組完成災情確認。

以恆春半島為主要產地的洋蔥因受病害侵襲、恆春玉荷包授粉不全，農委會已公告符合農業天然災害救助辦法；農業處統計，屏東縣愛文、金煌等改良種芒果，花穗嚴重酥花，結的小果也出現病斑，部分果園甚至全軍覆沒，受害鄉鎮多達17個，受損面積達33%，損失金額粗估7000萬元；預定5月採收的恆春玉荷包外，滿州鄉玉荷包荔枝受害程度也達20%以上。

年初因氣候異常開花未結果及落花，農作出現程度不一的災損，農民紛向立委反映，參選民進黨屏東縣長初選的立委莊瑞雄、周春米及鍾佳濱，和無黨籍立委蘇震清、原民立委伍麗華都接獲農民反應，分別會同相關農委會單位前往勘災。