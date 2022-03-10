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公共運輸定期票加價購共享機車 擴大補助優惠開跑囉

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
共享機車。圖/聯合報系資料照
共享機車。圖/聯合報系資料照

台北市與三家共享機車業者合作推出的「公共運輸定期票加價購買共享機車優惠方案」，自即日起，不限戶籍地凡加價購者皆可享有200元加碼補助，且放寬補助由每月限一次，為三家共享機車方案各一次。

為鼓勵民眾使用共享機車轉乘接駁公共運輸，或選擇共享機車作為臨時使用，台北市與三家共享機車業者WeMo Scooter、iRent及GoShare合作，自2021年5月推出期限30日之定期票加價購共享機車優惠方案，價格各為300、259及299元。民眾只要先下載「悠遊付APP」及「共享機車業者APP」完成註冊程序後，使用已記名之實體悠遊卡或悠遊付嗶乘車購買定期票，就可以至悠遊付APP加購共享機車30日方案。

北市交通局表示，每張定期票於有效期間內，可加價購買三家共享機車業者的優惠方案各一次，為了回饋及鼓勵民眾使用，只要於購買方案後30日內，定期票及共享機車方案皆無退票紀錄，每次皆可獲得200元補助回饋，相當於只要59元起，就可享共享機車服務。

鼓勵外縣市私人運具使用者改以共享機車轉乘接駁公共運輸進入台北市，進而改變用車習慣，多加使用公共運輸，減輕停車需求及私人運具使用，共同為潔淨家園盡一份心力。詳細資訊可至台北市政府交通局網站（https://reurl.cc/jk2vZn）查詢。

悠遊付 APP 悠遊卡

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