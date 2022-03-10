統一超啟動永續行動年 天素地蔬複合店前進六都

2022年為統一超（2912）「永續行動年」，7-ELEVEN表示，將擴大減碳蔬食「天素地蔬」品牌專門店，繼2021年開設首家「天素地蔬複合店」後，目前已於台北、桃園、台中、台南等直轄市展店、已有七間門市導入複合經營，預計今年年底前於北、中、南、東各地持續擴大版圖，透過「擴大減碳餐食」、「與供應商合作環境教育」、「永續好鄰居同樂會DIY親子活動」三大作法，將永續策略落實於商品、服務與組織架構中。

統一超自2021年啟動「永續元年」，領先法規提前在董事會下成立企業社會責任委員會並更名為「永續發展委員會」強化ESG永續治理，以永續地球、共好社會與幸福企業三大主軸，聚焦減塑、減碳、惜食與永續採購四大永續專案。

2022年則以「永續行動年」邀請消費者共同展開永續行動，首先是擴大減碳餐食，鮮食自有品牌「天素地蔬」不僅滿足素蔬食消費需求，2020年商品上市以來，消費者購買天素地蔬共同響應減碳飲食，約減少1,804公噸碳排放量，相當於4.7座大安森林公園每年碳吸附量。

統一超表示，「天素地蔬」推出1年多來已有超過800萬人次體驗，躋身億元級鮮食品牌，並於2,000家門市設置專區販售，並預計今年於北、中、南、東各地持續擴大版圖。

其次，統一超與供應商共同推動環境教育，響應3月21日世界森林日，攜手統一超商好鄰居文教基金會，與飲料包材供應大廠利樂包裝公司、中華民國紙包裝食品推廣協會合作共同關注環境議題，即日起至4月10日於門市舉辦「紙能給你好森活」永續好鄰居同樂會，全新開發永續DIY手作「手掌繪本-紙類回收篇」，參與限定120場實體活動還可獲得由含利樂紙盒包回收製成再生紙漿特製「利樂紙錢包」。

另外，為進一步推動永續教育向下紮根，2021年7-ELEVEN與統一超商好鄰居文教基金會共同舉辦近萬場永續好鄰居同樂會，影響超過26萬人次。展望2022年，永續好鄰居同樂會將結合「環境友善」、「在地社企」等創新議題深耕成為親子永續教育的知識平台，預期今年將舉辦超過萬場。