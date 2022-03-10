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擠下西華富邦！台中這豪宅奪租金投報王 投報率達3.52%

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
西華富邦為豪宅租金王，一個月租金高達47萬元。記者朱曼寧／攝影
西華富邦為豪宅租金王，一個月租金高達47萬元。記者朱曼寧／攝影

豪宅交易熱絡，租賃也相當活絡，住商機構企劃研究室統計實價登錄資料統計2021年六都住宅最貴租金，最高租金總價落在台北市「西華富邦」47.25萬元，單坪租金也傲視其他各都，值得注意的是，在投資報酬率上，台中帝寶以3.5%的壓倒性優勢，成為豪宅投報王。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，豪宅租屋客自成市場，且近年海外投資多，高級住宅需求大，租金跟著水漲船高，因為租客素質多不錯，房子有人照顧，又能擴大人脈圈，許多豪宅因而買家樂當房東。

綜觀六都豪宅租金王可以發現，台北匯集全台政經資源，加上房價傲視全台，租金表現自然不俗，其中「西華富邦」其總租金為47.25萬元，單坪租金2628元，穩居第一，第二為新北市「湛然新天地」總租金13.6萬元，單坪租金11318元，第三為台中市「台中帝寶」總租金11萬元，單坪租金1744元，其餘都會最高租金未破10萬。

租金投報率方面，由台中帝寶以3.52%拔得頭籌，以目前租金投報率來說，實屬不易，讓人驚豔，會有這麼強的表現，住商不動產七期園道店店長謝德亮解釋，台中近年因為精密科技園區與中科需求，不少外商高階居住在此，為了留人，公司住屋補貼都不錯，加上台中正在躍升，許多新創業準買方也轉進台中，租豪宅的同時，也不乏有人等待好機會購入。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，對於高資產客戶來說，擁有豪宅並非以出租為目的，而是看中資產增值，好的豪宅因為稀缺，自然有很多想像空間，加上租客多數條件不錯，房子有人照顧，也是一大誘因。

對豪宅租客來說，不僅是財務上相對輕鬆，更重要的是透過居住實際體驗環境，更能以準買方的角度了解豪宅管理與鄰居狀態，進而成為所有權人，都是彼此互利的雙贏選擇。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

租金 豪宅

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