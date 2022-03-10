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繼光香香雞加盟席次 剩下30席

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
風靡全台的繼光香香雞，全台總店數61家，其中，直營41、加盟20。香繼光集團提供
風靡全台的繼光香香雞，全台總店數61家，其中，直營41、加盟20。香繼光集團提供

繼光香香雞今天宣布，將再釋出30席加盟席，這次加盟席次截至7月止開放加盟招商，下次要想加入必須再等20年。

風靡全台的繼光香香雞，全台總店數61家，其中，直營41、加盟20。香繼光集團表示，這次決定停止開放加盟招商的考量，主要是考量繼光香香雞不同於其他速食品牌以加盟店數力拚市占，繼光香香雞反而更重視加盟主的經營與展店品牌，停止開放加盟，是希望以穩健的展店，讓每位加入繼光的加盟主都可以擁有最完善集中的集團資源，並獲得妥善的照顧及服務

而本次繼光香香雞於3月11日將參加台北國際聯盟加盟春季展，並現場釋出多項超值方案，其中指定區域加盟只要198萬，繼光香香雞＋TPLUS聯名品牌，全新炸飲複合式概念店加盟金為298萬。並於現場再提供最高5萬加盟贊助金，及多達近10項的萬元贊助金。

繼光香香雞於2020年開放加盟便陸續開出紅盤，不管是嘉義、高雄楠梓，今年的台中高工、台南赤崁，皆一開幕就造成排隊熱潮，開店成功率百分百。而在品牌面上，繼光香香雞不僅經營逾50年，持續推陳出新的話題新品，使其獲得網路溫度計票選第一人氣台式鹽酥雞殊榮，於今更在海內外展店超過500間。

而為提供給全台門市研發、生產、配送一條龍服務，及拓展宅經濟市場，香繼光以破1.5億鉅資成立供應鏈廠房，近日更榮獲國際 ISO 22000、Haccp認證。頂級央廚、全區物流廠房，讓全台生鮮配送更完善即時。

香繼光集團表示，繼光香香雞擁有最多元獨家的產品，更有完整的總部資源、技術移轉、組織完善的後勤單位，給予加盟主最強大的全方位支援。另外，不同於其他速食品牌以加盟店數力拚市佔，繼光香香雞反而以穩健的展店，讓每位加入繼光的加盟主都可以擁有最妥善的照顧及服務，攜手朝成功開店之路邁進。全力的籌備只為等待每個共同珍視機會的夥伴一起打拼市場，開創市場藍圖。

香繼光集團提供給全台門市研發、生產、配送一條龍服務，頂級央廚、全區物流廠房，讓全台生鮮配送更完善即時。香繼光集團提供
香繼光集團提供給全台門市研發、生產、配送一條龍服務，頂級央廚、全區物流廠房，讓全台生鮮配送更完善即時。香繼光集團提供
繼光香香雞不同於其他速食品牌以加盟店數力拚市占，繼光香香雞反而更重視加盟主的經營與展店品牌，停止開放加盟，是希望以穩健的展店。香繼光集團
繼光香香雞不同於其他速食品牌以加盟店數力拚市占，繼光香香雞反而更重視加盟主的經營與展店品牌，停止開放加盟，是希望以穩健的展店。香繼光集團
香繼光集團表示，繼光香香雞擁有最多元獨家的產品，更有完整的總部資源、技術移轉、給予加盟主最強大的全方位支援。香繼光集團提供
香繼光集團表示，繼光香香雞擁有最多元獨家的產品，更有完整的總部資源、技術移轉、給予加盟主最強大的全方位支援。香繼光集團提供

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